Slovenski nogometni upi v Murski Soboti premagali Ciprčane

Izbranci slovenskega selektorja Milenka Ačimovića so dosegli peto zmago v kvalifikacijskem ciklusu in so s 16 točkami na prvem mestu v skupini H. Avstrija (tekma manj) je zbrala 11, Francija (dve tekmi manj) deset, BiH (tekma manj) tri, Ciper (tekma manj) pa dve točki.

V Prekmurju je bilo vse v znamenju slovenskih nogometnih upov, ki so že v prvem polčasu izpeljali nekaj obetavnih akcij. Vodilni gol so dosegli v 27. minuti, po prostem strelu in ostrem predložku Svita Sešlarja z desne strani je ciprski napadalec Nicolas Koutsakos nerodno izbil žogo in dosegel avtogol.

Slovenski nogometaši so tudi v nadaljevanju imeli vajeti igre v svojih nogah, v 43. minuti je z roba kazenskega prostora močno streljal Tio Cipot, a so Ciprčani v zadnjem trenutku blokirali njegov strel.

V začetku drugega polčasa so slovenski nogometaši z vsemi silami napadli ciprska vrata. Najprej je nevarno zagrozil Dino Kojić, po njegovem močnem strelu se je izkazal ciprski vratar Panagiotis Kyriakou. V 52. minuti je Enrik Ostrc z 10 metrov streljal prek vrat, dve minuti pozneje so gosti v zadnjem hipu blokirali strel Sešlarja.