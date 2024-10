Slovenski nogometni upi v skupini končali pred 'velikimi' Francozi

Izbranci slovenskega selektorja Milenka Aćimovića so se tako kot vsi drugi zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin neposredno uvrstili na zaključni turnir, ki bo med 12. in 29. junijem prihodnje leto na Slovaškem.

Poleg Slovenije so prvo mesto v svojih skupinah osvojile še Italija, Španija, Nizozemska, Nemčija, Romunija, Portugalska in Danska. Edina neznanka je v skupini F, kjer imata možnosti za prvo mesto Ukrajina (24 točk) in Anglija (22). Ukrajina bo gostovala v Srbiji, Anglija pa bo gostila Azerbajdžan.