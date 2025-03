Slovenski nogometni upi v Turčiji remizirali z Ukrajinci

Slovenski nogometni upi bodo med 11. in 28. junijem nastopili na evropskem prvenstvu na Slovaškem. Slovenija bo nastopila v skupini B, v Dunajski Stredi in Nitri se bo pomerila z Anglijo, Nemčijo in Češko.

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so od 17. marca na pripravah v Turčiji. Na prvem preizkusu znanja so se z Ukrajinci razšli z nedoločenim izidom, štiri dni pozneje pa jih čaka še pripravljalna tekma proti Fincem.

Najboljši dve izbrani vrsti se bosta uvrstili v četrtfinale. V skupini A bodo igrali Slovaška, Španija, Italija in Romunija, v skupini C Portugalska, Francija, Poljska in Gruzija, v skupini D pa Finska, Nizozemska, Ukrajina in Danska.

Razdrh je na priprave v Turčijo povabil naslednje igralce:

- vratarji: Martin Turk (Ruch Chorzow), Žan-Luk Leban (Everton), Lovro Štulbjar (Domžale);

- branilci: Sandro Jovanović (Koper), Jan Đapo (Dinamo Mahačkala), Rene Rantuša Lampreht (Domžale), Nino Milić (Domžale), Srđan Kuzmić (Viborg), Marcel Ratnik (Olimpija), Marko Ristić (Olimpija);

- vezisti: Beno Selan (Bravo), Tjaš Begić (Frosinone), Tio Cipot (GAK Gradec), Enrik Ostrc (Helmond), Martin Pečar (Bravo), Jošt Pišek (Mura), Marcel Lorber (Domžale), Žan Jevšenak (Oliveirense), Marko Brest (Olimpija);

- napadalci: David Flakus Bosilj (Murcia), Dino Kojić (Olimpija), Jaka Čuber Potočnik (Köln), Nejc Gradišar (Al Ahly).