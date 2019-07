Domžale do zmage, Mura popustila v drugem polčasu

Domžale po preobratu do ugodnega izhodišča

Domžalčani so srečanje na Malti odlično odprli in povedli po vsega petih minutah. Enajstmetrovko je uspešno izvedel bosanski vezist Senijad Ibričić. Slabe pol ure kasneje so domačini, lani šesta ekipa malteškega prvenstva, po hitri akciji prišli do izenačenja. Grego Sorčana je premagal Urugvajec Ricardo Correa. Izenačenje pa ni trajalo dolgo, saj so nogometaši Balzana le pet minut kasneje prišli do popolnega preobrata, ko je v polno merilUroš Ljubimorac.

V drugem delu sta obe ekipi nadaljevali s silovitim tempom. Varovanci Simona Rožmana so preko Slobodana Vuka kmalu prišli do izenačenja, ki pa ni trajalo dolgo. Že v 56. minuti je Balzan v vodstvo popeljal Alfred Effiong. Le pet minut zatem je rezultat poravnal povratnik na slovensko nogometno sceno Gregor Sikošek, piko na i festivalu zadetkov pa je v 75. minuti postavil Matej Podlogar, ki je s tem poskrbel, da se Domžale domov vračajo z lzelo ugodnim izidom.

Izid:

Balzan - Domžale 3 : 4 (2 : 1)

Correa 34., Ljubimorac 38., Effiong 56.; Ibričić 5./11-m, Vuk 48., Sikošek 61., Podlogar 75.

Balzan - Domžale

Mura dolgo držala ničlo, a nato popustila

Mura se je na zahtevnem gostovanju v Izraelu skoraj dve tretjini tekme dobro upirala favoriziranim gostiteljem, a nato v razmaku štirih minut prejela dva zadetka, ki sta ji pred povratno tekmo močno zmanjšala možnosti za napredovanje. V 64. minuti je mrežo Matka Obradovića načel Yuval Ashkenazi, rezultat srečanja pa je kmalu zatem postavil Mohammad Awad.

Izid:

Maccabi Haifa - Mura 2 : 0 (0 : 0)

Ashkenazi 64., Awad 68.

Maccabi - Mura