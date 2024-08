Slovenski pridih tudi v tej sezoni Ligue1: kako se bo na klopi Reimsa odrezal Elsner?

S tekmo prvega kroga med Le Havrejem in PSG se bo konec začelo francosko nogometno državno prvenstvo. Klub iz Pariza kljub odhodu Kylliana Mbapeja v Real Madrid velja za prvega favorita tudi v letošnji sezoni. Francoska liga bo imela letos ponovno slovenski pridih, saj bo na klopi Reimsa sedel slovenski trener Luka Elsner.

Po koncu minule sezone je PSG brez odškodnine zapustil prvi zvezdnik moštva Kyllian Mbappe in prestopil k Realu iz Madrida. Slovo še enega superzvezdnika iz vrst pariškega kluba po odhodu Argentina Lionela Messija leto prej je glavobol povzročil predvsem vodstvu lige, ki je v zadnjih mesecih iskalo novega kupca televizijskih pravic. Čeprav je vodja ligaških tekmovanj Vincent Labrune še pred meseci obljubljal, da bodo letni prihodki iz tega naslova kmalu dosegli milijardo evrov, se je to izkazalo za preveč optimistično. DAZN in katarski beIN Sports sta julija zgolj mesec dni pred začetkom sezone podpisala pogodbo za nakup pravic, ki naj bi bila po poročanju svetovnih medijev vredna 500 milijonov evrov na leto. PSG je glede na 961 milijonov evrov vredno moštvo nedvomno glavni kandidat za 13. naslov francoskega prvaka, tretjega zaporednega in 11. v zadnjih 13 letih. Kljub odhodu Mbappeja ima v konici napada še vedno dovolj kakovosti, da bo tudi v letošnji sezoni strah in trepet francoskih tekmecev, bolj je vprašanje, kako visoko lahko poseže v ligi prvakov.

Prvaki iz Pariza so se pred začetkom sezone okrepili z dvema novima igralcema. Na Parku princev bosta zaigrala nekdanja člana Benfice in Eintrachta iz Frankfurta vezist Joao Neves in centralni branilec Wilian Pacho. Vrednost drugega najdražjega moštva francoske lige Monaca trenutno znaša dobrih 381 milijonov evrov. Klub iz kneževine je prejšnjo sezono končal na drugem mestu z devetimi točkami zaostanka za PSG. Po koncu lanske sezone je klub zapustil s 16 zadetki najboljši strelec moštva Wissam Ben Yeder.

Luka Elsner FOTO: AP icon-expand

Član moštva je dokončno postal branilec Thilo Kehrer, ki je v drugem delu lanske sezone zanj igral kot posojen igralec West Hama, pridružili pa so se mu še trije mladi nogometaši, in sicer centralni branilec Christian Mawissa, vezist Lamine Camara in napadalec George Ilenikhena. Našteti bi lahko dali igri Monaca dodatno širino, a po mnenju poznavalcev bodo le stežka ogrozili primat PSG. Po napovedih je Lyon celo glavni konkurent PSG za naslov prvaka, ali vsaj za mesto med najboljšimi štirimi. Vrednost moštva trenutno znaša 263 milijonov evrov. Iz Metza je ekipo okrepil gruzijski napadalec Georges Mikautadze, ki je za Gruzijo zaigral tudi na letošnjem evropskem prvenstvu. Med zvenečimi okrepitvami velja omeniti še hrvaškega branilca, nekdanjega reprezentanta, Duja Ćaleto-Carja. Marseille je lansko sezono končal na skromnem osmem mestu. Za nameček ga je po koncu zapustil še najboljši strelec Pierre-Emerick Aubumeyang, ki je v minuli sezoni dosegel 30 zadetkov. Ekipa se je okrepila s Kanadčanom Ismailom Konejem in Dancem Pierrom Emilom Hojbjergom. Tik pred zdajci naj bi se ji iz Lensa za 25 milijonov evrov pridružil še napadalec Eyle Wahi.

Roberto De Zerbi FOTO: AP icon-expand