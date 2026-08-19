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Nogomet

Slovenski prvoligaš z veliko okrepitvijo

Koper, 19. 08. 2026 16.23 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Robert Berić

Nogometni klub Koper nadaljuje s sestavljanjem ekipe za prvoligaško sezono, ki se je tudi že začela in v kateri imajo Primorci znova visoke ambicije. Rumeno-modri so v svoje vrste pripeljali izkušenega Roberta Berića, ki bo pomembna okrepitev v napadu Kopra, ki sezone ni začel po načrtih.

Prihod novega igralca predstavlja še eno potezo vodstva Kopra, ki je v poletnem prestopnem obdobju precej prevetrilo igralski kader. Klub je v zadnjih tednih pripeljal več novih obrazov, med drugimi pa se je v matični klub vrnil Leo Štulac. Berić bo tako svojo nogometno pot nadaljeval na Bonifiki, kjer ga čaka nova priložnost za dokazovanje. Koper želi tudi v tej sezoni ostati v vrhu slovenskega nogometa, vendar se sezona ni začela po njihovih načrtih in tako zaenkrat zasedajo zgolj šesto mesto z le šestimi točkami.

Koperčani so v začetku sezone zapadli v krizo
Koperčani so v začetku sezone zapadli v krizo
FOTO: FC Koper

Nekdanji slovenski reprezentant se v Koper seli po letih igranja v tujini. Krško, Interblock, Maribor, Sturm Graz, Rapid Vienna, Saint-Étienne, Anderlecht in Chicago so klubi, v katerih si je kariero zgradil izkušeni slovenski napadalec.

Za novega člana kanarčkov bo zato naslednje obdobje pomembno predvsem za vključitev v ekipo in dokazovanje trenerju Zoranu Zeljkoviću. Koper ima v letošnji sezoni zaenkrat veliko težav tako na igrišču kot tudi izven njega. Ali lahko Berić pomaga Kopru iz krize, bo pokazala tekma proti Muri v slovenskem prvenstvu.

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Robert Berić NK Koper slovenska nogometna liga nogomet prestopi

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