Celje, Koper in Maribor v lov za močno vodilno Olimpijo

Slovenski nogometni prvoligaši so v prvih dneh novega leta začeli priprave na spomladanski del Prve lige Telemach. Ta bo glede na dogajanje na nogometni tržnici in v klubskih pisarnah še zelo zanimiv, pa čeprav je ljubljanska Olimpija po jesenskem delu v veliki točkovni prednosti pred tekmeci.

icon-expand Zmaji imajo pred drugim delom sezone zajetno prednost, a v Stožicah še daleč ni vse rožnato ... FOTO: Luka Kotnik

Po 20 krogih imajo zeleno-beli po vsega dveh porazih 48 točk, sledi Koper s 35, ambiciozno Celje je tretje s 34 točkami, branilec naslova Maribor pa je po dobrem drugem delu jeseni prilezel do četrtega mesta in 33 točk. Blizu tem sta tudi Domžale in Mura s po 31 točkami, v "svojem razredu" je Bravo z 22 točkami, medtem ko se boj za obstanek obeta Gorici, Radomljam (oboji po 13 točk) in sežanskemu Taboru (12). Olimpija daleč pred drugimi na lestvici, pred pomladjo precej vprašanj Večina klubov bo priprave kar nekako tradicionalno opravila v domovini, Istri in Turčiji. Olimpija je ob cilju po osvojitvi naslova jesenski del na igrišču opravila z odliko pod vodstvom Svita Sešlarja, Timija Maxa Elšnika, Ruija Pedra, Maria Kvesića in drugih na čelu s trenerjem Albertom Riero. Kljub skopi komunikaciji ljubljanskega kluba z javnostmi pa na dan curljajo podatki, ki na vodstvo zeleno-belega kluba mečejo slabo luč. Tako še vedno ostaja odprto vprašanje, ali bo Olimpija sploh lahko registrirala novinca Ivana Posavca in Admirja Bristrića (športni direktor Igor Barišić je za Delo sicer dejal, da s tem ne bo težav), vzrok so dolgovi kluba do nekdanjih igralcev in trenerjev. Nekaj so jih po poročanju slovenskih medijev poravnali, a je še precej odprtih zadev, obenem pa naj bi počilo med Riero in Barišićem. Vsaj malce nenavadna poteza je namreč ta, da se bo Riera v teh dneh ekipi pridružil na pripravah šele v Turčiji, kamor so se zmaji odpravili v torek. Kako se bo razpletlo, bodo pokazali prihodnji dnevi in tedni, vsekakor pa je na lestvici Olimpija v veliki prednosti pred tekmeci.

icon-expand Andrej Kotnik je bil eden najboljših posameznikov Kopra v prvem delu sezone. FOTO: Damjan Žibert

Zasledovalci kljub točkovnemu zaostanku v lov na vrh Med temi je najbližje Koper, ki je ekipo za zdaj okrepil s tremi nogometaši, to so Matthias Fanimo, Wilkins Ochieng in Timothe Nkada Zogo. Trener Zoran Zeljković bo imel očitno na voljo podobno zasedbo kot jeseni, s tem, da se bo vrnil tudi Maks Barišić. Kariero je končal Aleksandar Rajčević, sodelovanje pa so na Obali med drugim prekinili z razočaranjem jeseni Dariom Kolobarićem. Toda Zeljković pravi, da so na pravi poti, kar zagotovo menijo tudi pri Celju, ki še naprej sestavlja za slovenske razmere vrhunsko ekipo. Predvsem imena, kot so Luka Bobičanec, Žan Karničnik in Matko Obradović, kažejo na celjske namere. Ta so obogatila že tako močan kader, v katerem je jeseni nase opozoril Charles Ikwuemesi, svoje so dodali tudi Denis Popović, Aljoša Matko, Nino Kouter in drugi.

icon-expand Od Josipa Iličića v drugem delu sezone v Mariboru ogromno pričakujejo. FOTO: Luka Kotnik

Največja mariborska okrepitev bo Iličić Nihče pa v zadnjem delu jesenskega dela ni tako izstopal kot mariborski napadalec Žan Vipotnik. Tudi po zaslugi njegovih desetih golov, sedem jih je dosegel v zadnjih treh krogih, je ekipa Damirja Krznarja med navijači vzbudila optimizem in upanje, da lahko spomladi tudi napade še 17. naslov prvaka. "Moramo nadaljevati, kjer smo ostali. Končnica jeseni je bila zelo lepa, z dobro povezavo in številnimi napadalnimi akcijami. Zdaj sledi, kar je najtežje: ponavljati takšne izvedbe, skušati se vrniti na tedanjo raven in jo še dvigniti," je za klubsko spletno stran povedal Krznar. "Če bomo ostali zdravi, verjamem, da bomo uspešni. S športnim direktorjem sva se pomenila o kadru, zadovoljni smo s kakovostjo ekipe. Imamo nekaj imen na seznamu, ki bi bila zanimiva za nas, a ne bomo rinili brezglavo. Če se bo kaj pojavilo na trgu, se bomo odzvali. V poštev pridejo igralci, ki so boljši od zdajšnjih. Takšni pa stanejo," je dodal Krznar, ki pa bo spomladi lahko več računal tudi na pomoč Josipa Iličića. "Josip je lahko v spomladanskem delu naša velika pridobitev, saj bo njegova prisotnost na igrišču neprimerno večja," je povedal mariborski strateg.

icon-expand Eden najbolj obetavnih mladeničev prve lige Mitja Ilenič je pred dnevi zapustil Domžale, kariero bo nadaljeval v ligi MLS. FOTO: NK Domžale

Domžale in Mura še v boju za evropska mesta V boju za evropska mesta ostajata tudi Domžale in Mura. Če pri Domžalah za zdaj ni večjih sprememb, od pomembnih igralcev je odšel le Mitja Ilenič (v medijih so se pojavile tudi govorice o odhodu njihovega najboljšega asistenta Arnela Jakupovića), pa so pri Muri že dodobra posegli v kader. Ob Bobičancu sta odšla tudi Alen Kozar in Nik Lorbek, pred odhodom k Spezii pa je Tio Cipot. Nikola Jovičević, Lazar Zličić, Ivan Šarić, Florijan Raduha in Filippo Trippi pa so za zdaj novinci, ki naj bi zakrpali nastale vrzeli in ekipo, ki je jeseni dala prvega strelca lige Mirlinda Dakuja (11 golov), ohranili v boju za zgornji del lestvice.

Trojica jasnih kandidatov za obstanek Druge ekipe že precej zaostajajo, Bravo je nekakšna vmesna postaja med najboljšimi in najslabšimi, med zadnjimi pa so po jesenskem delu Novogoričani, Radomljani in Sežanci. Mlinarji so že posegli po menjavi trenerja in jih bo v prihodnje vodil Oliver Bogatinov, čigar prvi cilj bo obstanek v ligi. To velja tudi za njegova kolega na sežanski in novogoriški klopi Dušana Kosića in Mirana Srebrniča. Slednji je izgubil predvsem obetavnega Jošta Urbančiča, ki se je preselil na Norveško, dobil pa Djibrila Dianessyja in predvsem Stevena Juncaja. Ta je namreč sin ameriškega poslovneža Georgea Juncaja, ki bo po poročanju različnih medijev z večmilijonskim vložkom poskrbel za lažje čase ekipe iz slovenskega Las Vegasa.