Slovenski reprezentančni vratar okrepil slovaškega prvoligaša

Aljaž Ivačič je začel v mladinskih selekcijah Domžal, nato pa igral za Olimpijo, s katero je osvojil tudi ligo in pokal. Pozneje je od leta 2019 igral v ligi MLS za Portland Timbers in New England Revolution.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. Komaj čakam, da spoznam soigralce in vodstvo. Moji cilji so vedno najvišji in naše ambicije s klubom se v tem pogledu ujemajo. Klub se v tej sezoni bori za dva pokala in čutim, da lahko pomagam doseči te cilje," je za spletno stran slovaškega prvoligaša povedal Ivačič.

"Poznam več Slovencev, ki igrajo v tej ligi. Takoj ko me je Dunajska Streda kontaktirala, sem se obrnil na Klemna Nemaniča. Povedal mi je le pozitivne stvari o klubu, njegovih objektih, stadionu in pogojih za trening. Zato nisem okleval in sem se odločil sprejeti ta izziv," je dodal.