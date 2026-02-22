Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Slovenski reprezentančni vratar okrepil slovaškega prvoligaša

Bratislava, 22. 02. 2026 21.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Aljaž Ivačič

Slovenski nogometni vratar Aljaž Ivačič se po letih igranja v severnoameriški ligi MLS vrača v Evropo. Do konca sezone z možnostjo podaljšanja bo igral za slovaškega prvoligaša Dunajsko Stredo, so potrdili iz kluba, za katerega že igrata tudi Klemen Nemanič in Nino Kukovec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aljaž Ivačič je začel v mladinskih selekcijah Domžal, nato pa igral za Olimpijo, s katero je osvojil tudi ligo in pokal. Pozneje je od leta 2019 igral v ligi MLS za Portland Timbers in New England Revolution.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. Komaj čakam, da spoznam soigralce in vodstvo. Moji cilji so vedno najvišji in naše ambicije s klubom se v tem pogledu ujemajo. Klub se v tej sezoni bori za dva pokala in čutim, da lahko pomagam doseči te cilje," je za spletno stran slovaškega prvoligaša povedal Ivačič.

"Poznam več Slovencev, ki igrajo v tej ligi. Takoj ko me je Dunajska Streda kontaktirala, sem se obrnil na Klemna Nemaniča. Povedal mi je le pozitivne stvari o klubu, njegovih objektih, stadionu in pogojih za trening. Zato nisem okleval in sem se odločil sprejeti ta izziv," je dodal.

Aljaž Ivačič
Aljaž Ivačič
FOTO: AP

Dunajska Streda po 21 krogih 12-članske slovaške lige zaseda drugo mesto s točko zaostanka za vodilnim Slovanom iz Bratislave. Zanj igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrić, v ligi pa sta tudi Žiga Frelih pri Spartaku Trnavi (četrti na lestvici) in Rene Rantuša Lampreht pri Podbrezovi (peta).

aljaž ivačič dunajska streda mls slovaška

Dominacija v Beogradu: Zvezda na Marakani konkretno nadigrala Partizan

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Potnik
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543