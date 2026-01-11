Slovenski reprezentant na poti v drugo angleško ligo?

Sturm Graz je v nevarnosti, da izgubi enega najbolj izstopajočih posameznikov iz zadnjih sezon, poroča avstrijski Sky , ki dodaja, da so pogovori med kluboma že stekli. Če bo do prestopa zares prišlo, naj bi Tomi Horvat na Otok odšel šele poleti in ne že v tem prestopnem roku.

Pobudnik zanimanja angleškega drugoligaša naj bi bil njegov trener Gerhard Struber, ki je v sezoni 2023/2024 s klopi vodil RB Salzburg.

Horvat se je Sturmu sicer pridružil poleti 2022 in odtlej za klub zbral 162 nastopov, 26 golov in 37 asistenc. Predvsem pa je klubu pomagal prekiniti desetletno prevlado RB Salzburga v avstrijskem prvenstvu. Sturm je avstrijsko prvenstvo osvojil v zadnjih dveh sezonah, obenem pa je v Horvatovem obdobju prišel še do dveh pokalnih lovorik.

Od Slovencev v Championshipu v tej sezoni najbolj izstopa Žan Vipotnik, ki je za Swansea zabil že deset zadetkov, s čimer je drugi najboljši strelec celotnega tekmovanja. Nik Prelec nastopa za Oxford United, na 18 tekmah je enkrat meril v polno. Žana Celarja je londonski QPR letos posodil v Fortuno Dusseldorf.