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Nogomet

Slovenski reprezentant na pragu prestopa k francoskemu velikanu

Saint Etienne, 06. 08. 2026 13.20 pred 4 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Tamar Svetlin

Tamar Svetlin je na pragu odmevnega prestopa. 25-letni Slovenec, ki trenutno brani barve poljske Korone iz Kielc, je pred selitvijo v Francijo, kjer si bo nadel dres Saint-Etienna. Speči velikan si želi povratka med elito, pri tem pa jim bo zelo dobro prišel vezist, za katerega naj bi odšteli do tri milijone evrov.

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Saint-Etienne je lansko sezono francoske Ligue 1 sklenil na 17. mestu, kar je za francoskega velikana pomenilo nov velik udarec. 10-kratni državni prvaki so znova izpadli v drugorazredno tekmovanje, kar je za klub njihove veličine pod vsakim pričakovanjem. V novo sezono se bodo podali s prevetreno vezno linijo, kjer bo po naših odlično obveščenih virih igral Tamar Svetlin. 25-letni Slovenec je očitno za poljsko Korono iz Kielc odigral svoje. V naslednji sezoni se bo preselil v deželo galskih petelinov.

Saint-Etienne je zanj pripravljen odšteti skoraj tri milijone evrov, kar bi bila rekordna odškodnina za poljski klub. Svetlin je v Sloveniji nase opozoril s predstavami v Domžalah, kjer je slovel kot eden najbolj nadobudnih slovenskih igralcev. Pot ga je nato vodila še do Brava in Celja, od koder se je nato preselil na Poljsko. Zeleni dres francoskih velikanov je v preteklosti (uspešno) nosil še en slovenski reprezentant Robert Berić.

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KOMENTARJI1

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profi
06. 08. 2026 21.12
Zajc Miha pri Dinamu igra fenomenalno, mimogrede,ker nočete vedet,nič novega od vas.Lp
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