Slovenski reprezentant o Ronaldu: 'Ko je na igrišču, začutiš njegovo avro'

Savdska Arabija, dežela, v katero že nekaj let številčno romajo nogometaši iz Evrope. Svoj prestop, vsaj za trenutno sezono, je poleti opravil tudi Blaž Kramer, ki se je iz turškega Konyaspora preselil v vrste Al Okhdooda. Slovenski reprezentant je imel minuli konec tedna čast igrišče deliti z enim najboljših igralcev v zgodovini nogometa, Cristianom Ronaldom. Portugalec je v Al Nassr prišel konec leta 2022 in s seboj potegnil celo karavano igralcev iz stare celine.
O vplivu, ki ga ima 40-letnik na celotno prvenstvo, je nepotrebno izgubljati besed. Portugalčeva prezenca je še večja v živo, pravi Kramer: "Ronaldo je znatno povečal gledanost lige. Seveda je igranje proti njemu izjemna izkušnja, ki je ne doživiš vsak dan. Težko je opisati njegovo avro in karizmo. Vsakič, ko se dotakne žoge, imaš občutek, da se ustavi čas. Vse postane tiho, slišiš samo bliskavice fotoaparatov."
Slovenski reprezentant je za izbrano vrsto debitiral proti Moldaviji leta 2020. Prve minute v reprezentančnem dresu mu je namenil Matjaž Kek, ki je nedavno, po slabšem kvalifikacijskem ciklusu, izgubil svoje mesto kot glavni trener. Za priložnost, s katero je izpolnil otroške sanje, bo Kramer 64-letnemu Mariborčanu za vselej hvaležen: "Takoj, ko sem dobil novico, da ni več selektor, sem Keku napisal sporočilo. On mi je dal prvo priložnost, da nastopim za Slovenijo, kar je moj vrhunec kariere. Kdorkoli bo naslednji glavni trener, velika odgovornost ostaja na nas, igralcih. Na evropskem prvenstvu so vsi videli, česa smo zmožni. Pomembno je, da spet pridemo na to raven."
