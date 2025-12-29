Slovenski reprezentant o Ronaldu: 'Ko je na igrišču, začutiš njegovo avro'

Savdska Arabija, dežela, v katero že nekaj let številčno romajo nogometaši iz Evrope. Svoj prestop, vsaj za trenutno sezono, je poleti opravil tudi Blaž Kramer, ki se je iz turškega Konyaspora preselil v vrste Al Okhdooda. Slovenski reprezentant je imel minuli konec tedna čast igrišče deliti z enim najboljših igralcev v zgodovini nogometa, Cristianom Ronaldom. Portugalec je v Al Nassr prišel konec leta 2022 in s seboj potegnil celo karavano igralcev iz stare celine.

O vplivu, ki ga ima 40-letnik na celotno prvenstvo, je nepotrebno izgubljati besed. Portugalčeva prezenca je še večja v živo, pravi Kramer: "Ronaldo je znatno povečal gledanost lige. Seveda je igranje proti njemu izjemna izkušnja, ki je ne doživiš vsak dan. Težko je opisati njegovo avro in karizmo. Vsakič, ko se dotakne žoge, imaš občutek, da se ustavi čas. Vse postane tiho, slišiš samo bliskavice fotoaparatov."