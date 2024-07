Slovenski reprezentant se seli v Anglijo

"Zelo se veselim začetka sezone, saj bom spoznal nove soigralce ter začel s treningi in tekmami. Verjamem, da se bom dobro prilagodil. Zavedam se, da bo v tej ligi veliko tekem in nastopov. Mislim, da je to pravi korak zame in upam, da bom za klub prispeval tudi veliko svojih zadetkov." je Celar dejal za uradno klubsko spletno stran.