Slovenski steber obrambe po novem v dresu Zenita

Drkušić, ki je bil nogometno vzgojen pri Krki in Krškem, je bil pred selitvijo v Rusijo še član nizozemskega Heerenveena, italijanskega Rendeja in ljubljanskega Brava. Zadnje tri sezone pa se je kalil v ruski prvi ligi, kjer je zbral 60 nastopov in dosegel tri zadetke. Njegov dosedanji klub Soči, s katerim je bil Drkušić v sezoni 2021/22 ruski podprvak, je v lanski sezoni zasedel zadnje mesto in tako izpadel iz ruske prve lige.