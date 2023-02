Slovenski trio iz Aten Panathinaikosu (močno) pomagal k zmagi

V najvišjem rangu grškega klubskega nogometa se je Panathinaikos, kjer nastopajo Andraž Šporar , Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, doma gostil Volos. Vsi trije slovenski reprezentanti so v igro vstopili v drugem polčasu, med strelce pa se je znova vpisal napadalec Šporar, ki je na srečanju 23. kroga grške Superlige dosegel že svoj osmi zadetek v letošnji sezoni. V polno je meril v 69. minuti, ko je bil natančen z bele točke. Panathinaikos ima s tekmo več na prvem mestu ligaške lestvice štiri točke prednosti pred drugouvrščenim mestnim rivalom AEK-om.

V avstrijski Bundesligi sta Jon Gorenc Stankovič ter Tomi Horvat s Sturmom, kot poroča uradna spletna stran NZS, gostovala pri Hartbergu in se veselila že druge zaporedne zmage. Sturm je slavil z izidom 2:1, drugi zadetek za goste pa je dosegel slovenski vezist Horvat. To je bil tudi njegov drugi zadetek v letošnji sezoni za Sturm iz Gradca. Črno-beli na ligaški lestvici zasedajo drugo mesto, kjer za vodilnim Red Bull Salzburgom zaostajajo za dve zmagi, pred tretjim LASK-om pa imajo osem točk prednosti. Med strelce se je minuli vikend v Avstriji vpisal tudi mladi napadalec Benjamin Šeško, ki je za rdeče bike iz Mozartovega mesta dosegel drugi zadetek na srečanju proti Tirolu in svojemu moštvu tako pomagal do zmage z 1:3.