Slovenski 'trio' napredoval v nemškem pokalu

V Avstriji so odigrali 8. krog v prvi ligi, kjer je Spursu SKN ST. Pölten Mateje Zver zabeležil prepričljivo domačo zmago. Kapetanka reprezentance je igrala do 74. minute. Do treh točk je v 11. krogu 2. lige prišel tudi LUV Graz, kjer je Selma Šabotić vknjižila 90 minut ob zmagi ekipe slovenskega trenerja Borisa Ljubiča. V nemškem pokalu je bila na sporedu osmina finala, napredovanje pa so si priborile tri slovenske reprezentantke. Adrijana Mori je igrala do 70. minute ob zmagi v gosteh, proti ekipi Karlsruher SC je prejela tudi rumen karton. Zala Meršnik je bila, kot poroča uradna spletna stran NZS, na klopi ob uspehu Turbine Potsdam, medtem ko Sara Agrež okreva po poškodbi gležnja. Izpadel pa je Eintracht Lare Prašnikar, ki je s 4:2 klonil proti Bayernu. V Italiji je Roma Nine Kajzba (ni je bilo v ekipi, okreva po poškodbi kolena) doma z 2:0 premagala Sassuolo in se utrdila na 4. mestu. Domači poraz pa je zabeležil Napoli Kaje Eržen, ki je igrala do 90. minute. Napoli je tekmo končal s kar tremi igralkami manj, saj so bile izključene. Gostje so zmagoviti gol zabile v 8. minuti sodnikovega podaljška. Real Madrid in Valencia Dominike Čonč sta odigrala derbi spodnjega dela prvenstvene lestvice v Španiji. Zmaga, tesna z 2:1, je ostala v Madridu, Slovenka je tekmo začela, igrala je do 59. minute. Real je na 12. mestu, Valencia na 15. Na 12. mestu v 2. španski ligi ostaja Zaragoza naše igralke Sare Ketiš, ki je odigrala 83 minut na gostovanju pri ekipi Athletic Club II in doživela poraz. Sedmi krog v državnem prvenstvu Švice je postregel tudi s tekmo 2. in 3., Grasshopper Nine Predanič je doma gostil Basel in izgubil z 2:4. Prvi gol za domačinke je dosegla prav naša reprezentantka, ki je v 68. minuti znižala na 1:3. Dve minuti kasneje je bilo 2:3, a so gostje v 83. z golom Jane Kaiser potrdile zmago.