Slovenski trojec bo branil prednost za nadaljevanje evropske poti

Mariborčani so pred svojimi gledalci povsem nadigrali romunskega tekmeca Universitateo Craiovo, ki je sicer od 31. minute igral z igralcem manj. Jan Repas in Arnel Jakupović sta na prvi tekmi zatresla mrežo Romunov ter vijolicam priigrala prednost z 2:0 pred odhodom v Romunijo.

Maribor bo, če bo v drugem krogu premagal Craiovo, za nasprotnika v tretjem krogu dobil poraženca iz dvoboja med nizozemskim Ajaxom in srbsko Vojvodino. Na prvi tekmi v Amsterdamu so z 1:0 slavili Nizozemci.

"Imamo prednost dveh golov, ne slepimo pa se, da je zgodba zaključena. Smo ekipa, ki ve, kaj hoče. Ekipa, ki želi napredovati. Tekmeci imajo kakovost in bodo skušali storiti vse, da bi nas izločili, toda verjamem, da bomo ustrezno odgovorili na igrišču. Dobro smo jih spoznali v Ljudskem vrtu in se zavedamo, da kljub dobremu izhodišču moramo biti na visoki ravni," je dodal mariborski strateg, ki pa ne bo imel na voljo vseh igralcev. V štajerski prestolnici sta zaradi težav s poškodbami ostala Hilal Soudani in Sven Šoštarič Karič .

"Če bi potrebovali počitek že po štirih odigranih tekmah, bi to pomenilo, da smo opravili slabe priprave. Ni se izšlo s terminom tekme proti Celju, na kar nismo imeli vpliva, tako da smo izkoristili priložnost in se povsem posvetili dvoboju z Universitateo. Aktivnosti potekajo po ustaljenem ritmu, imeli pa smo na voljo dodaten čas za analize in temeljite priprave," je počitek svojih varovancev komentiral Ante Šimundža .

Ljubljančani so tudi konec tedna nadaljevali dober niz pod vodstvom španskega stratega Victorja Sancheza, ko so v Kopru ugnali kanarčke. Zmaji so na vseh treh tekmah v tej sezoni - dveh v domači ligi in eni evropski - ohranili mrežo nedotaknjeno. To si želijo tudi na obračunu v poljskih Gliwicah, ki se bo začel ob 18.00.

Sancheza zadovoljuje dejstvo, da nizajo pozitivne izide kljub rotacijam v ekipi. "To si želim. Da vsi igrajo dobro in trkajo na vrata udarne postave. Gre za sladke skrbi. Igralcem sem dejal, da tekmo začne 11 nogometašev, ker so v nogometu pač takšna pravila. Za uspeh pa potrebuješ veliko več posameznikov. 11 se jih bori na zelenici, vsi ostali čakajo na svoj trenutek in čeprav ne igrajo, podpirajo drug drugega," je povedal.

Olimpija bo ob napredovanju v tretji krog moči merila s poražencem moldavsko-švedskega para Šerif Tiraspol - Elfsborg. V Moldaviji so do minimalne zmage prišli Švedi (0:1).

Šiškarji so si v Mostarju priigrali dobro popotnico

Bravo je na prvi tekmi do zmage z 1:0 prišel v gosteh pri Zrinjskem. "Ponuja se izredna priložnost, zgodovinska priložnost za klub, da doma zaključimo to, kar smo začeli v Bosni in Hercegovini," je dejal trener Brava Aleš Arnol.