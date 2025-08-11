Slovenski vratar izbran za najboljšega čuvaja na uglednem turnirju

Dinamo, ki je na poti do finala premagal Juventus in Rapid ter remiziral z Manchester Unitedom, je na 22. izvedbi turnirja osvojil že kar 14. naslov. Modri so v finalu premagali Bologno z 1:0, potem ko je edini zadetek dosegel Karlo Zulfić, najboljši igralec tega tekmovanja. Med vratarji je bil za najboljšega izbran Slovenec Tai Žnuderl, ki se je pred kratkim pridružil zagrebški zasedbi in je v finalu zbral nekaj pomembnih obramb.
Nagrado mu je izročil Ivan Kelava, član strokovnega štaba prve ekipe Dinama, ki je bil v najstniških letih prav tako razglašen za najboljšega vratarja Ramljakovega turnirja leta 2006.
Po koncu finalnega dvoboja je sledila svečana ceremonija in podelitev nagrad. Predsednik Dinama Velimir Zajec in Dražen Ramljak, brat slovitega nekdanjega branilca Mladena Ramljaka, po katerem turnir nosi ime, sta skupaj podelila zlate medalje vsakemu članu modrega tabora ter predala zmagovalni pokal kapetanu Dinama Marku Zebiću. Medaljo je prejel tudi drugi slovenski predstavnik v vrstah Dinama Sven Šunta, ki je v finalu igral do 75. minute.
Za tretje mesto sta se pomerila Benfica in Manchester United, slavili pa so Portugalci (1:0). Peti je bil dunajski Rapid, šesti Paris Saint-Germain, sedmi Juventus, osmi pa Šahtar.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.