Slovenski vratar izbran za najboljšega čuvaja na uglednem turnirju

Dinamo, ki je na poti do finala premagal Juventus in Rapid ter remiziral z Manchester Unitedom, je na 22. izvedbi turnirja osvojil že kar 14. naslov. Modri so v finalu premagali Bologno z 1:0, potem ko je edini zadetek dosegel Karlo Zulfić, najboljši igralec tega tekmovanja. Med vratarji je bil za najboljšega izbran Slovenec Tai Žnuderl, ki se je pred kratkim pridružil zagrebški zasedbi in je v finalu zbral nekaj pomembnih obramb.

Nagrado mu je izročil Ivan Kelava, član strokovnega štaba prve ekipe Dinama, ki je bil v najstniških letih prav tako razglašen za najboljšega vratarja Ramljakovega turnirja leta 2006.