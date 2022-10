Slovenski ženski nogomet nikoli višje na lestvici Fife

Slovenska reprezentanca nadaljuje z delom. Varovanke selektorja Boruta Jarca se bodo zbrale vnovič 7. novembra. Selektor Jarc je obelodanil seznam igralk, na katere računa na akciji. V sklopu priprav, ki bodo potekale na slovenski Obali, bo Slovenija na koprski Bonifiki v soboto, 12.11., odigrala tudi prijateljsko tekmo proti reprezentanci Kosova. "Ženska reprezentanca je po koncu kvalifikacij za SP 2023 v fazi doselekcioniranja. Vse to poteka v skladu s planom in načrtom. Za tokratno akcijo smo vpoklicali nekaj mladih igralk, ki bi jih radi videli na delu. Da jih vidimo, testiramo in da pokažejo, iz kakšnega testa so. S tem bomo nadaljevali tudi v prvih akcijah, ki sledijo v letu 2023. To pa delamo z namenom, da bi imeli do julija 2023 pred začetkom kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo neko jasno fiksno podobo reprezentance," je pred zborom reprezentance za uradno spletno stran NZS pojasnil selektor Borut Jarc.

Nikoli višje na Fifini lestvici

Reprezentanca leto 2022 končuje z novim mejnikom. Varovanke slovenskega selektorja Jarca so se zavihtele na 42. mesto Fifine lestvice reprezentanc. Tako visoko Slovenija še ni bila. Na prvem mestu je reprezentanca ZDA, sledita ji Švedska in Nemčija. Odkar selektor Borut Jarc vodi reprezentanco, se ta uspešno vzpenja na Fifini lestvici. Leta 2018 je bila na 62. mestu, ko je Jarc postal selektor, v teh štirih letih in pol pa je napredovala za kar 20 mest.