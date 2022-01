Slovensko obarvane tekme niso ponudile zmagovalcev

Nogometaši Venezie so v 22. krogu italijanskega prvenstva gostili Empoli in igrali 1:1. Na izenačeni tekmi so zaigrali tudi trije Slovenci: Domen Črnigoj za Venezio, Petar Stojanović in Leo Štulac pa za Empoli. Za Benečane je prvič zaigral spretni Portugalec Nani, ki je zgolj dobro minuto po vstopu v igro skreiral akcijo za izenačenje. Brez zmagovalca sta se razšla tudi Atalanta, za katero slovenski reprezentant Josip Iličić ni zaigral ter Inter za katerega je celo tekmo branil nekdanji slovenski kapetan Samir Handanović.

Do prve priložnosti so v deseti minuti prišli gostje, ko je Michael Cuisance na robu lastnega kazenskega prostora storil prekršek, a je Filippo Bandinelli streljal čez vrata. Deset minut kasneje so prvo resno akcijo sestavili domači nogometaši. Podaja v prostor je presenetila gostujoče branilce, do strela je prišel najboljši strelec Venezie Mattia Aramu, ki je z leve strani kazenskega prostora močno sprožil, a je gostujoči vratar Guglielmo Vicario žogo odbil čez vrata. V 25. minuti so gostje kronali napadalno igro in povedli. Podajo iz avta je izkoristil kapetan Bandinelli, ki je žogo ukrotil in jo nato z visoko podajo poslal v nasprotnikov kazenski prostor, kjer je do nje prvi prišel Szymon Zurkowski in jo spravil za hrbet Luce Lezzerinija.

icon-expand Szymon Zurkowski, Sofian Kiyine in Petar Stojanović FOTO: AP

Slovenski reprezentant Domen Črnigoj je imel nato v 32. minuti odlično priložnost za izenačenje, a je ni izkoristil. Po desni strani kazenskega prostora je prodrl Thomas Henry in podal v sredino, Slovenec pa je v polnem sprintu žogo sicer dobro sprejel, a nato nekoliko nerodno streljal in žoga je zletela čez vrata. Domači strateg Paolo Zanetti je že v prvem polčasu posegel po dveh menjavah, a ključna je bila šele tretja, ko je v 72. minuti vstopil debitant Nani, ki je zgolj dan pred tekmo okrepil Benečane. Nekdanji igralec Manchester Uniteda in v Italiji tudi že Lazia je v 73. minuti namreč podal za gol Davida Okerekeja, s katerim so domači izničili vodstvo gostov. Tako je ostalo do konca tekme, Empolijev as s klopi je bil tudi Leo Štulac, ki je vstopil v 84. minuti, a Petru Stojanoviću in ostalim soigralcem ni uspelo še enkrat zadeti.

icon-link Statistika Domna Črnigoja in Petra Stojanovića FOTO: Sofascore.com

Večerna tekma med Atalanto in Interjem je bila v nasprotju s pričakovanim le delno slovensko obarvana. Atalanta je obračun proti Interju pričakala oslabljena, poleg nekaterih odsotnosti zaradi poškodb sta zaradi domnevne okužbe s koronavirusom manjkala tudi slovenski as Josip Iličić in Ukrajinec Ruslan Malinovskij. Je pa za Inter celotno srečanje odigral nekdanji slovenski kapetan Samir Handanović in se nekajkrat tudi izkazal z izjemnimi obrambami. Domači nogometaši so bili v prvem polčasi boljši tekmec od utrujenega Interja, ki je pred tremi dnevi odigral 120 minut nogometa in na koncu slavil zmago v italijanskem superpokalu. Vseeno je prva lepa priložnost na tekmi pripadla gostom, ko je v 26. minuti Hakan Calhanoglu zaposlil Alexisa Sancheza, ki se je sam znašel pred vrati Juana Musse, a je južnoameriški dvoboj dobil Atalantin vratar in žogo potisnil prek vrat. Atalantini nogometaši so še naprej pritiskali in v 40. minuti po padcu Maria Pašalića v nasprotnikovem kazenskem prostoru zahtevali tudi enajstmetrovko, a je glavni sodnik Davide Massa dogodek le pospremil s pogledom.

icon-expand Teun Koopmeiners, Alexis Sanchez in Joakim Maehle FOTO: AP

Tudi v drugem polčasu so bili sprva nevarnejši domačini, že v 48. minuti se je Mateo Pessina sam znašel pred Handanovićem, a je slovenski vratar njegov strel mojstrsko ubranil z nogo. V 66. minuti je Interjev napadalec Edin Đžeko z leve strani prodrl v nasprotnikov kazenski prostor in lep podal prek vratarja, Atalantin branilec Giuseppe Pezzella pa je žogo v ključnem trenutku izbil pred Matteom Darmianom, ki bi jo bržkone brez težav pospravil v nebranjeno mrežo. Le nekaj minut kasneje se je v izvrstni priložnosti znašel tudi bosanski napadalec sam, a je z glavo iz neposredne bližine gole meril prek vrat. Da konca tekme se je še dvakrat izkazal Handanović in sicer j obranil močan strel Luisa Muriela ter Pašalića. V 89.minuti bi skoraj zmago ukradli aktualni prvaki, a je Atalanto rešil vratar Mussa, ki je izvrstno prebral namero Danila D'Ambrosia in pokril bližnji kot v katerega je sprožil italijanski branilec.

icon-expand Edin Đžeko je v 71. minuti zapravil lepo priložnost FOTO: AP

Inter po 21 odigranih tekmah s 50 točkami ostaja na vrhu ligaške razpredelnice, rped prvim zasledovalcem Milanom ima dve točki prednosti, Napoli na tretjem mesti zaostaja sedem točk, Atalanta na četrtem pa osem točk.

