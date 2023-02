Slovensko obarvan obračun Empolija in Spezie ni dal zmagovalca

Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral od 60. minute, Lovra Štubljarja pa ni bilo v ekipi, je že v 21. minuti ostal na igrišču le z deseterico, potem ko je zaradi igranja z roko rdeči karton dobil Fabiano Parisi. Enajstmetrovko je nato za Spezio, pri kateri je Tio Cipot v igro vstopil v 79. minuti, v 25. minuti unovčil Daniele Verde, isti igralec pa je podvojil prednost gostov v 31. minuti.

V začetku drugega polčasa je drugi rumeni karton pri gostih in posledično izključitev dobil Salvatore Esposito. Domači so to izkoristili in na koncu iztržili točko po zadetkih Nicoloja Cambiaghija v 71. ter Emanuela Vignata v 94. minuti.