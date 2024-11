Slovensko obarvani Udinese klonil proti Atalanti

Videmčani so v Bergamu dobili prvi polčas, potem ko je v sodniškem dodatku zadel Hassane Kamara . Toda Atalanta, ki je slavila osmič na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih, je v drugem polčasu pripravila preobrat. Najprej je v 56. minuti zadel Mario Pašalić , nato pa je Souleymane Toure v 60. minuti zadel lastno mrežo.

Danes bo še Fiorentina igrala proti Veroni, Roma proti Bologni in Monza proti Laziu.

V soboto so nogometaši v serie A igrali tri tekme. Torinski derbi med Juventusom in Torinom je pripadel Stari dami, belo-črni so slavili z 2:0. Venezia, ki je trenutno zadnja na lestvici, je z 2:1 klonila proti Parmi.

Številne zadetke je ponudil obračun Cagliarija in Milana, ki se je končal s 3:3, pri čemer je končni izid v 89. minuti postavil domači Gabriele Zappa, sicer dvakratni strelec na tekmi, tako kot na drugi strani Rafael Leao.

Že v četrtek sta se Genoa in Como razšla z 1:1, takšen pa je bil tudi izid petkove tekme med Leccejem in Empolijem.

Napoli in Atalanta sta doslej zbrala 25 točk, Juventus in Inter jih imata 24, Fiorentina in Lazio pa 22. Udinese je ostal pri 16.