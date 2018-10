'V slačilnici je bila tišina, v glavnem tišina'

Čeprav so manjkali številni stalni reprezentanti, kot so Jan Oblak , Jasmin Kurtić, Matavž, Benjamin Verbič , Kevin Kampl (še nepripravljeni Josip Iličić je v nekaj minutah sicer pokazal prebliske za preboj tekmečeve obrambe), pa ob Norvežanih, ki še zdaleč niso delovali kot kak "bav-bav", ni bil niti blizu, da tudi v izbrani vrsti zatrese mrežo tekmeca.

Čeprav je bilo te tokrat vsaj v obrambnem delu igre opaziti nekaj več, je bil izkupiček enak – nov poraz, novo razočaranje in nove izjave, da ne vedo razloga, kaj gre narobe."Trenutno smo v obdobju, ko nam več kot očitno ne gre. Težko povemo kaj pametnega po takšnih tekmah. Nimamo točk, zato moramo naprej trenirati, in prepričan sem, da bomo slej kot prej zmagali. Kot pravim, smo v težkem obdobju, in upam, da se bomo čim prej pobrali," pravi napadalec Slovana iz Bratislave, ki na Slovaškem kroji vrh lestvice strelcev.

Pred porazi v ligi narodov proti Bolgariji, Cipru in Norveški so pod vodstvom selektorja Tomaža Kavčiča (ta bo kljub nekaterim namigovanjem vodil tudi torkovo tekmo v Stožicah) izgubili tudi prijateljski tekmi z Avstrijo in Belorusijo. Povsod je javnost Kavčičevim izbrancem (pa delno tudi že pod prejšnjim šefom Srečkom Katancem ) očitala premalo volje, želje, agresivnosti.

"Ko pogledate, koliko tekem imajo določeni igralci oziroma večina nas, vidite, da ne ravno veliko. Tudi Norveška je bila v podobnem položaju pred štirimi leti. Pa so danes selekcionirani in na boljši poti," za potrpežljivost "prosi" Šporar, ki ima tudi sporočilo za navijače."Nam je najtežje, ko izgubimo. Vem, da je tudi navijačem, ker nimamo točk in ker predstavljamo Slovenijo. Trenutno nam ne gre, ampak stojte nam ob strani navijači, mediji, prepričan sem, da bo krivulja slej ko prej šla navzgor," pravi Šporar.

Prepričan je tudi, da so dovolj kakovostni in da se lahko uvrstijo na veliko tekmovanje. "Ampak trenutno smo v težkem obdobju in lahko le prosimo za podporo, treniramo, smo tiho in upamo na boljše rezultate," je zaključil nekdanji napadalec ljubljanske Olimpije.

Novo priložnost za popravljanje vtisa bo slovenska vrsta imela v Stožicah proti Cipru. Zmaga je praktično nujna, v nasprotnem primeru Sloveniji grozi, da bo padla v najnižji evropski razred – ligo D. Družba San Marina, Gibraltarja in drugih nogometno manj ali nerazvitih držav pa bi bila za udeleženko treh velikih tekmovanj – dveh svetovnih in evropskega – vse prej kot ugledna.