Bravo do velike točke na mestnem derbiju proti zmajem

Varovanci Victorja Sancheza so tekmo začeli na čelu razpredelnice s tremi točkami prednosti pred drugim Mariborom. Šiškarji, ki v tej sezoni prav tako svoje tekme gostijo v Stožicah, so bili nazadnje poraženi pred dvema mesecema v Celju ter so bili pred dvobojem tretji v DP. Olimpija je na 15 uradni tekmi sezone ostala neporažena, Bravo trenerja Aleša Arnola pa je klonil dvakrat, a ga Olimpija ni premagala že leto in pol. Zeleni niso prekinili tega niza, a so ohranili vodstvo v prvenstvu, Bravo je ta čas drugi.

Že v 2. minuti je po strelu Dioga Pinta Gašperja Jovana zadela žoga v roko, kazenski strel je Diogo Pinto pretvoril v vodstvo zelenih. Po izjemnem uvodu, ko sta ekipi ogromno tekali in napadali, pa se je v nadaljevanju igra povsem umirila. Pravih nevarnih akcij ni bilo veliko v želji, da bi bilo storjenih čim manj napak.