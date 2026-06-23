Sloviti brazilski branilec se vrača domov v Fluminense

Thiago Silva, ikona ekipe iz soseske Laranjeiras v Riu, je podpisal pogodbo do decembra. "Kar se je zdelo kot slovo, je bilo v resnici le 'na svidenje'. Nekatere zgodbe se nikoli ne končajo. Thiago Silva se vrača v Fluminense," je klub zapisal v izjavi. Nekdanji branilec PSG je s selecaom igral na štirih svetovnih prvenstvih. Z brazilsko reprezentanco je leta 2019 osvojil južnoameriško prvenstvo na domačih tleh. Izkušeni branilec se je pojavil tudi na prvotnem seznamu reprezentance Carla Ancelottija za svetovno prvenstvo, a ga Italijan na koncu ni uvrstil v ekipo za mundial to poletje v Severni Ameriki.

Silva se tako vrača v klub, kjer je začel svojo nogometno pot in se kalil, saj je od 11. do 18. leta igral v mladinski akademiji kluba iz Ria. Konec leta 2025 je za kratek čas zapustil "Flu" in se pridružil Portu. Z dragoes oziroma zmaji je osvojil naslov portugalskega prvaka, to je bil 31. naslov portugalskega prvaka za velikana iz Porta. Silva je sicer za Porto v minuli sezoni zbral zgolj osem nastopov.