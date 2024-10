Sloviti Dinart selektor črnogorskih rokometašev

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Izjemno sem ponosen, ker so me imenovali za selektorja," je, kot ga navaja hrvaška tiskovna agencija Hina, dejal Didier Dinart, nekdanji odlični obrambni igralec in dolgoletni steber francoske reprezentance. "Črna gora ima kakovostne igralce, med njimi nekateri igrajo v najboljših evropskih ligah. Na mednarodni ravni je malo časa za pripravo, zahteve pa visoke, zato je treba biti pragmatičen pri iskanju najboljših kombinacij," je naravo svojega dela opisal 47-letni Dinart.

Dinart bo na klopi zamenjal hrvaškega stratega Vlada Šolo, ki se s Črno goro ni uvrstil na SP 2025. Cilj bo zdaj uvrstitev na EP 2026, je Dinart dejal za črnogorsko krovno zvezo. Dinart je med letoma 2016 in 2020 vodil francosko izbrano vrsto in z njo leta 2017 postal svetovni prvak. Nato je vodil še Savdsko Arabijo v letih 2021 in 2022.

V igralski karieri je bil s Francijo dvakrat olimpijski prvak (2008, 2012), trikrat svetovni prvak (2001, 2009, 2011), dvakrat pa je bil najboljši še na EP (2006, 2010).

Ob selektorski vlogi bo še naprej opravljal službo pri francoskemu klubu Ivryju, ki ga vodi vse od lanskega januarja.