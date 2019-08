Slovo legende: Fernardo Torres zaključil aktivno igralsko kariero

Ljubiteljem okroglega usnja se jeFernando Torres v spomin zagotovo najbolj vtisnil s predstavami v dresu Atletico Madrida in pozneje Liverpoola. Bil je tudi del zlate španske reprezentance, ki je med letoma 2008 in 2012 trikrat zapored slavila na velikem tekmovanju. 35-letnik je dvakrat slavil na evropskem prvenstvu, v zrak pa je dvignil tudi pokal za naslov svetovnega prvaka v Južni Afriki.



Čeprav je bil strelsko najbolj produktiven v zgodnjih letih kariere, je vse klubske lovorike osvojil, ko so bila najboljša nogometna leta že za njim. S Chelseajem je slavil tako v Ligi prvakov kot v Ligi Europa. Slednjo pa je kasneje osvojil še v majici Atletico Madrida.