Slovo legende Liverpoola: umrl je Ian St John

Skupno je Ian St Johnv dresu Liverpoola med letoma 1961 in 1971 zbral 425 nastopov in dosegel 118 golov. Za škotsko reprezentanco je nastopil 21-krat in dosegel devet zadetkov. Njegov najbolj ikoničen gol v klubski zgodovini je, ko je leta 1965 v sodnikovem dodatku zadel za zmago z 2:1 nad Leedsom in prvi klubski pokal FA v zgodovini.