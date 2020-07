Slovo od Calderona: padel še zadnji steber, zdaj načrtujejo park

Po tekmi legend 28. maja 2017 so navijači Atletica z bolečino v srcu spremljali postopno rušenje stadiona Vicente Calderon, ki se je v večji meri končalo šele ta konec tedna. Po tem, ko je legendarni delegat Carlos Penapred več kot tremi leti kot zadnji zaprl vrata stadiona, je klub razprodal nekaj spominkov (zelenica, sedeži, ...) in se preselil na bleščeče novi objekt z imenom Wanda Metropolitano, na katerem so nogometaši Atletica, pri katerem vidno vlogo igra slovenski vratar Jan Oblak, začeli novo poglavje v klubski zgodovini.