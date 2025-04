Slovo od papeža: Messi, Mourinho in italijanski prvoligaši

Zaradi papeževe smrti je vodstvo italijanske Serie A prestavilo štiri tekme, ki so bile na sporedu v ponedeljek, tamkajšnji prvoligaši pa so slovo od papeža zavili v čustvene povedi. "Vaše besede bodo kot luč živele v naših srcih in nas vodile v večnost," so zapisali pri Milanu, njihovi mestni rivali pa so ga opisali kot "človeka vere, ponižnosti in razprave, ki se je dotaknil vseh src". Pri Romi so zapisali, da je papeževa smrt "izguba, ki zaradi njegove vere, ponižnosti, poguma in predanosti globoko žalosti ves svet", po besedah Atalante pa je svet izgubil "človeka, ki je utelešal mednarodne vrednote in bil velik navdušenec nad športom, ki ga obožujejo vsi ljudje".