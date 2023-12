Slovo Panathinaikosa od svojih navijačev in Evrope

Zadnji dan skupinskega dela Lige Evropa je slovensko javnost najbolj zanimala skupina F, v kateri je Panathinaikos pred svojimi navijači lovil tretje mesto. Za nadaljevanje evropske poti v Konferenčni ligi je Atenčanom zadoščal remi proti Maccabiju iz Haife, a so na koncu ostali praznih rok. Brez Slovencev v prvi postavi je Maccabi slavil z 2:1. Adam Gnezda Čerin je vstopil v 69. minuti, Andraž Šporar pa 20 minut pozneje.

icon-expand Din David je v prvem polčasu zadel z glavo za vodstvo Maccabija. FOTO: AP

V skupini F sta si napredovanje že pred zadnjim krogom zagotovila Rennes in Villarreal. V borbi za tretje mesto je imel grški predstavnik po petih krogih točko več od izraelskega, zato mu je ustrezal že remi. Trener domačih Ivan Jovanović se je odločil za začetno postavo brez slovenskega pridiha. Andraža Šporarja je v napadu nadomestil veliki up grškega nogometa Fotis Ioannidis, namesto Adama Gnezde Čerina pa je na sredini priložnost dobila odmevna poletna okrepitev Tonny Vilhena. Benjamin Verbič za evropska tekmovanja pred sezono sploh ni bil registriran.

Za nogometaše Panathinaikosa je bila to zadnja tekma pred domačimi navijači za naslednja dva meseca. Grška vlada je namreč pred kratkim sprejela odločitev, da bodo vse prvoligaške tekme v tem obdobju odigrane pred praznimi tribunami. Razlog? Incident na odbojkarskem derbiju med Olympiakosom in Panathinaikosom, ko so navijači prvih obračunali s policijo.

Panathinaikos je tudi na stavnicah veljal za favorita, a začetek srečanja ni bil v skladu s pričakovanji. Gostje so terensko premoč kronali v 21. minuti, ko je lep predložek Pierra Cornuda kronal od boga pozabljeni Din David, ki mu ni bilo težko zadeti z glavo. Prejeti zadetek je vsaj nekoliko prebudil domače in njihove navijače. Po pol ure igre je nevarno zapretil Ioannidis, ki je streljal s petko v slogu Arthurja Cabrala (napadalec Benfice je podoben zadetek s petko dosegel v torek proti RB Salzburgu, op. a.), a je bil vratar Shareef Keouf na mestu. Pred polčasom smo na obeh straneh videli še po eno priložnost. Sebastian Palacios je za Pao meril preko vrat po predložku z leve strani, zlato priložnost Frantdzyja Pierrota za 0:2 pa je domača obramba uspela blokirati.

icon-expand Panathinaikos - Maccabi Haifa FOTO: Sofascore.com

V nadaljevanju je Pao potreboval "le" zadetek, zato Jovanović med odmorom še ni posegel po spremembah. Domači so sicer začeli dobro, v 52. minuti je bil po podaji iz kota nevaren Tin Jedvaj, štiri minute kasneje se je moral Keouf izkazati po poizkusu Aitorja Cantalapiedre s prostega strela. Najbližje izenačenju so domači bili v 64. minuti. Po podaji iz kota in zmedi, ki je sledila, Willian Arao ni uspel zaključiti s približno metra oddaljenosti od vrat Maccabija. Zgovorna je bila reakcija Jovanovića, ki je nekaj sekund samo strmel, saj ni mogel verjeti, kaj so zapravili njegovi varovanci. Kot prva sta za Panathinaikos v 69. minuti vstopila Gnezda Čerin in Daniel Mancini. Prav slednji je takoj opozoril nase s prodorom z leve strani in zaključkom, pri katerem se je še enkrat proslavil tokrat zares odlični Keouf.

icon-expand Panathinaikos je bil večji del tekme boljši tekmec, a so gostje kaznovali trenutka nezbranosti v prvem in drugem polčasu. FOTO: AP

15 minut pred koncem rednega dela pa so nogometaši iz Haife iz svoje prve prave priložnosti v drugem polčasu dokončno zapečatili usodo srečanja. Po novi asistenci Cornuda je zadel kapetan Tjaronn Chery. Zadetek je sicer dolgo preverjala sodniška zasedba v VAR sobi, a je bil na koncu priznan. Za infarktno končnico je v 89. minuti poskrbel Ioannidis, ki ga je žoga srečno zadela po predložku iz kota. Minuto prej je v igro vstopil tudi Šporar, čeprav so razburjeni navijači od trenerja to zahtevali že veliko prej. V sodniškem dodatku, dolgem šest minut, je še enkrat završalo na tribunah. Znova je sprožil Ioannidis, a je šel njegov strel preveč po sredini in Keoufu ni povzročil prevelikega dela. Na drugi tekmi skupine je Villarreal v gosteh s 3:2 ugnal dotlej vodilni Rennes in ga tako prehitel na prvem mestu.

