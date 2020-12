Slovo po več kot desetletju: Mitja Viler zapušča Maribor

Kot so zapisali pri Mariboru, je 34-letni levi bočni branilec Mitja Vilerzanj odigral 357 tekem, osvojil 13 trofej in petkrat igral v skupinskem delu evropskih tekmovanj.

"Izrazito na mojo željo smo prišli do skupnega dogovora. Zahvaljujem se vodstvu kluba, da mi je omogočilo odhod. Začutil sem, da je pravi trenutek za slovo, ko še imam željo po novih izzivih in sem sposoben še nekaj časa igrati na visoki ravni," je za klubsko spletno stran povedal Viler.

"V Mariboru je prišlo do zamenjave generacij, kar je razumljivo po določenem obdobju. Klub je dobro pozicioniran, na levi strani se je Žan Kolmanič izkazal in upravičil zaupanje. Hvala vsem v Ljudskem vrtu za zaupanje, za nepozabne trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Verjamem, da se bomo še videvali, ampak na nasprotnih bregovih," je dodal Viler in nakazal, da bo ostal v slovenski prvi ligi. V javnosti se kot Vilerjeva najverjetnejša naslednja destinacija omenja Koper.

Bogatinov: Zaradi človeške veličine ni bilo težko ustreči njegovi želji

Športni direktor Maribora Oliver Bogatinovpa je dejal, da v klubu praznujejo 60-letnico in da je v zadnjem, najuspešnejšem desetletju Viler prispeval pomemben, neprecenljiv delež na igrišču, izven igrišča pa je vedno bil zgled profesionalnega športnika.

"Težko je izreči slovo tako pomembnemu članu slačilnice, prav zaradi človeške veličine pa mi ni bilo težko ustreči njegovi želji," je dodal Bogatinov.