Slovo Podolskega zaznamovale solze, pirotehnika in incident z nožem

"Vedno je imel ta dar prinašanja lahkotnosti. Pozitiven odnos do življenja," je trener svetovnega prvaka iz leta 2014 povedal o svojem nekdanjem igralcu, s katerim je vedno vzdrževal poseben odnos. "Bil je eden najboljših napadalcev, ki smo jih imeli v Nemčiji. In eden najbolj priljubljenih vseh časov," je še dejal Löw.

Po prvih ugotovitvah policije naj bi se Poljaki iz še nepojasnjenih razlogov spopadli z drugo skupino mladeničev na območju za pešce v Kölnu. Iz te skupine je za zdaj še neznani storilec z ostrim predmetom v trebuh zabodel 32-letnika, ki so ga odpeljali v bolnišnico in operirali. Zabodeni je v kritičnem stanju, osumljeni pa je pridržan, so sporočili iz policije.

Uro kasneje se je pred kölnsko katedralo zgodil še en prepir, v katerega je bilo sprva vpletenih približno osem poljskih nogometnih navijačev in šest drugih ljudi, je sporočila policija. Ko so posredovali policisti, se je prepir stopnjeval. Po poročanju naj bi nekaj sto nogometnih navijačev metalo kamenje in steklenice v policiste in turiste.