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Nogomet

Spektakularno slovo legende: Bosanski diamant odhaja v pokoj

Zenica, 03. 10. 2026 12.53 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
K.I.
Edin Džeko

Edin Džeko se je po tekmi s Švedsko poslovil od reprezentančnega dresa Bosne in Hercegovine. Navijači so svojemu diamantu pripravili spektakularno slovo, ki si ga zaslužijo le redki. Pirotehnika, droni in solze so zaznamovali tekmo na Bilinem polju v Zenici.

Petek, 2. oktober 2026, bo za vedno zapisan v zgodovino bosanskega nogometa. Na stadionu Bilino polje v Zenici je Edin Džeko še zadnjič oblekel dres reprezentance Bosne in Hercegovine, si nadel kapetanski trak in kot vodja svojo reprezentanco popeljal na igrišče. Tekma tretjega kroga Lige narodov proti Švedski se je končala z 1:1, toda rezultat je bil tokrat skorajda stranskega pomena. Zenica je bila priča slovesu človeka, ki je skoraj dve desetletji predstavljal enega največjih simbolov bosanskega nogometa.

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Zenica je živela za številko 11

Že pred začetkom tekme je bilo jasno, da bo večer v Zenici nekaj posebnega. Tribune Bilinega polja so bile napolnjene, še preden sta se reprezentanci odpravili na ogrevanje, ko pa se je Džeko pojavil na zelenici, ga je pričakal glasen aplavz in skandiranje njegovega imena. 'Edin Džeko, Edin Džeko, Edin Džeko ...' je odmevalo na stadionu. Tudi mesto je živelo v znamenju svojega kapetana. Po Zenici so se pojavljali dresi z njegovim priimkom in predvsem številko 11, ki je bila skoraj dve desetletji na hrbtu Džeka v reprezentančnem dresu. Pred stadionom so se mešale zastave, pesmi, bakle in množice navijačev, ki so se pripravljale na zadnje slovo od bosanskega diamanta.

Bakljada
Bakljada
FOTO: Profimedia

In potem je prišla 11. minuta. V čast številki, ki jo je Džeko nosil na hrbtu, so navijači pripravili spektakularno bakljado. Iz bližnje stanovanjske stavbe ob Bilinem polju so se prižgale bakle in ognjemet, prizor pa je še dodatno poudaril simboliko številke, ki je postala neločljivo povezana z enim največjih nogometašev v zgodovini bosanske reprezentance.

Zadnji Džekov nastop

Po dobri uri igre je selektor Sergej Barbarez iz igre poklical Edina Džeka. Ko je kapetan stopil proti avt liniji, so se njegovi soigralci postavili v špalir in mu pripravili zadnji reprezentančni pozdrav. Pridružili so se jim tudi švedski nogometaši, stadion pa je vstal na noge. Bilino polje je v tistem trenutku za nekaj sekund postalo oder samo za enega človeka. Aplavz, vzkliki in čustva na tribunah so pospremili zadnji Džekov korak z igrišča v reprezentančnem dresu.

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Po zadnjem sodnikovem žvižgu pa se je začel pravi spektakel

Igralci in strokovni štab Bosne in Hercegovine so se zbrali na igrišču in Džeka še enkrat počastili s špalirjem. Dolgoletni kapetan je nato prejel posebno priznanje in dres s številko 152, ki simbolizira njegovo število nastopov za reprezentanco. Ko je nad Bilinim poljem nebo zajel dron show, je bilo jasno, da je Zenica pripravila slovo, ki ga bo težko pozabiti. Na nebu so se izoblikovali Džekov obraz ter sporočila 73 golov, 152 nastopov in Hvala ti, kapetan.

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Tako se je končala reprezentančna pot Edina Džeka. Pot nogometaša, ki je za Bosno in Hercegovino debitiral leta 2007, zbral rekordnih 152 nastopov in dosegel 73 zadetkov. Rezultat proti Švedski bo ostal zapisan v statistiki. Toda petkov večer v Zenici bo v spominu ostal zaradi nečesa drugega, zaradi slovesa kapetana, številke 11 in nogometaša, ki je za številne generacije postal obraz bosanskega nogometa.

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Edin Džeko Bosna in Hercegovina nogomet Zenica reprezentanca

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Veščec
03. 10. 2026 14.33
EN IN EDINI,ĐEEEEKOOOOO,pato
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
03. 10. 2026 13.50
Zakaj vsi, ki bi še lahko igrali gredo v pokoj, tisti ki bi morali, pa nočejo?
Odgovori
0 0
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