Slovo velikana: Agüero ob koncu sezone zapušča Man. City

Manchester City in Sergio Agüero sta v skupni izjavi za javnost v ponedeljek zvečer potrdila, da se bo njuna skupna pot po okroglih desetih letih ločila. 32-letni Agüero bo City poleti zapustil brez odškodnine ob izteku pogodbe, že zdaj pa je jasno, da sinjemodre zapušča kot polnopravna klubska legenda, saj je na 384 tekmah za City prispeval 257 golov po prestopu iz Atletico Madrida.

Agüera, ki bo junija dopolnil 33 let, povezujejo s prestopom v Barcelono oziroma Juventus. Klub je tudi potrdil, da mu bo skupaj z nekdanjim kapetanom, Belgijcem Vincentom Kompanyjem, in prav tako že bivšim članom kluba, Špancem Davidom Silvo, pred stadionom Etihad postavil kip.

'Prislužili smo si mesto med največjimi na svetu'

"Sergievega prispevka Manchester Cityju v minulih desetih letih ne moremo prehvaliti," je dejal predsednik Haldun Al Mubarak. "Njegova legenda bo vedno neizbrisno vtisnjena v spomine vseh, ki imajo radi klub, morda pa tudi tistih, ki imajo preprosto radi nogomet. Ni še trenutek za poslovilne besede in govore. Še vedno je veliko za doseči v času, ki nam je s Sergiem še ostal, veselimo pa se njegovih prispevkov ob izzivih, ki nas čakajo. Zelo sem zadovoljen, ko lahko razglasim, da bomo najeli umetnika, ki bo ustvaril Sergiev kip, ki bo ob stadionu Etihad živel ob ostalih, ki so že v izgradnji za Vincenta in Davida. Veselimo se priložnosti, da bomo Sergiu priredili primerno slovo ob koncu sezone."

Agüero je imel v zadnjem letu veliko težav s poškodbami in v tej sezoni je uspel odigrati le osem tekem v Premier League, zadel pa je le enkrat. V prvi postavi Cityja je od oktobra začel le dve tekmi. Tudi sam se je na novico odzval s pripravljeno izjavo za javnost na družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da čuti "izjemen občutek zadovoljstva in ponosa".

"Bilo je tako, da sem se pridružil v obdobju reorganizacije leta 2011, ob vodstvu lastnikov in prispevkih številnih igralcev pa smo si prislužili mesto med največjimi na svetu," je zapisal Agüero. "Naloga ohraniti ta povsem zasluženi in privilegirani položaj bo ostala drugim. Kar se tiče mene, bom še vedno dajal vse od sebe do konca sezone, da osvojimo še več naslovov in prinesemo še več veselja navijačem. Nato se bo začela nova etapa z novimi izzivi, povsem pa sem se z njimi pripravljen soočiti z enako strastjo in profesionalizmom, s čimer sem vedno ohranjal konkurenčnost na najvišji ravni."

Agüero je poskrbel za veliko nepozabnih trenutkov, toda odločilni gol za zmago v 94. minuti zadnjega kroga državnega prvenstva, ko je Man. City osvojil svoj prvi državni naslov po 44 letih, je v hipu postal nogometna klasika: