Slovo velikana: Mario Gomez sklenil nogometno kariero

"To je bila moja zadnja naloga, potem ko smo tako grdo 'zamočili' v prejšnji sezoni. To je bil moj cilj in želja, da končam kariero na tak način," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal 34-letnik, ki je s Stuttgartom naslov v bundesligi naslov slavil leta 2007.

Dva naslova je slavil nato še v dresu Bayerna, z njim je leta 2013 osvojil tudi Ligo prvakov. Igral je še za Fiorentino, Besiktas, s katerim je osvojil turško prvenstvo leta 2016, ter se nato vrnil v Nemčijo. V domovini je igral še za Wolfsburg in se leta 2018 preselil v Stuttgart, kjer je tudi začel nogometno pot.

Za nemško reprezentanco je na 78 tekmah dosegel 31 golov ter bil bronast na svetovnem prvenstvu 2010 in srebrn na evropskem prvenstvu dve leti prej. Na svetovnem prvenstvu v Braziliji, kjer je Elf postal prvak, ga ni bilo v ekipi Joachima Löwa. Dejal je, da si bo sedaj vzel nekaj časa za počitek, potem pa ga čakajo pogovori s Stuttgartom, kjer si ga še naprej želijo zadržati za delo v strokovnem štabu.