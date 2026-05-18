Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Slovo West Hama od elite bo britanske davkoplačevalce stalo milijone

London, 18. 05. 2026 17.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Premier liga

Angleško nogometno moštvo West Ham United je na robu izpada iz elitne premier league. To frustrira ne le navijače kluba, temveč tudi župana Londona, saj bo imel izpad kluba milijonske finančne posledice za britanske davkoplačevalce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Grozeči izpad angleškega nogometnega kluba West Ham United iz premier league v po kakovosti drugo angleško ligo championship bi se lahko izkazal za dragega za davkoplačevalce. Razlog se skriva v najemni pogodbi za londonski stadion, kjer Hammers igrajo domače tekme od leta 2016.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

West Ham ima z londonskim mestom sklenjeno 99-letno pogodbo. Ta določa, da mora klub v primeru izpada plačati le polovico letne najemnine v višini približno pet milijonov evrov (4,4 milijona funtov). Zmanjšali bi se lahko tudi drugi komercialni prihodki od stadiona.

Premier liga
Premier liga
FOTO: Profimedia

West Ham je trenutno na 18. mestu prvenstvene lestvice, ki ne obeta napredovanja. Po besedah londonskega župana Sadiqa Khana bi morali grozečo finančno vrzel v londonskem proračunu pokriti davkoplačevalci, ki že plačujejo obratovalne stroške stadiona. To bi znašalo dodatnih 2,8 milijona evrov (2,5 milijona funtov).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hkrati je londonski župan kritiziral svojega predhodnika Borisa Johnsona. Dejal je, da je Johnson leta 2012 sklenil "najslabši možen posel". Da bi preprečili, da bi stadion, zgrajen za olimpijske igre, ostal prazen, so West Hamu ponudili donosen posel, za katerega kritiki pravijo, da so ga sklenili na račun davkoplačevalcev.

Kljub množičnim protestom so lastniki kluba pozneje prodali stadion Boleyn Ground, znan tudi kot Upton Park. Zgodovinski stadion, kjer so Hammers igrali več kot 100 let, so od takrat porušili, da bi naredili prostor za stanovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
west ham premier liga

Po 37 letih se vračajo v prvo portugalsko ligo, junak pa slovenski vratar

24ur.com West Ham je zelo aktiven. Prihajata Maguire in Ward-Prowse, odhaja Paqueta?
24ur.com West Ham v iskanju novega trenerja, med kandidati številna znana imena
24ur.com 'Kar se dogaja Cityju, se lahko zgodi kateremu koli klubu na svetu'
24ur.com Felix: Krivde ne nosi le trener ali le igralci, krivdo za slabo formo si delimo vsi
24ur.com Slab začetek West Hama: Biliću se obeta vrnitev na Otok
24ur.com Imajo ga: West Ham je sprejel rekordno ponudbo Arsenala za Declana Rica
24ur.com Velika čistka na Stamford Bridgeu
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana Slovenka prvič postala mamica
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Na posestvo se vrača priljubljena Urška
Na posestvo se vrača priljubljena Urška
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
vizita
Portal
Kožni rak se pogosto začne tako
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
cekin
Portal
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
moskisvet
Portal
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Prenova prostorov društva Križemrok
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
okusno
Portal
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713