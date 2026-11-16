Slovenija v Skopju na lovu za velikim ciljem: zmaga za konec lige narodov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Izbrance Boštjana Cesarja drevi ob 20.45 čaka gostovanje pri Severni Makedoniji. Čeprav imajo v boju za drugo mesto več možnih ugodnih razpletov, v slovenskem taboru poudarjajo, da se ne želijo ukvarjati s kalkulacijami. Na zadnji tekmi skupinskega dela želijo pokazati dobro predstavo in osvojiti vse tri točke.

Slovenija ima pred odločilnim krogom osem točk, Škotska eno manj, medtem ko je vodilna Švica s 13 točkami že potrdila napredovanje v ligo A. Severna Makedonija je brez točk na zadnjem mestu in se bo morala za obstanek boriti v dodatnih kvalifikacijah.

Slovenskim nogometašem bi za ohranitev drugega mesta zadostoval tudi poraz, če Škotska v Švici ne bi zmagala. Pomembno vlogo pri tem ima tudi boljši slovenski izkupiček v medsebojnih obračunih s Škoti.