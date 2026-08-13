Nov nogometni veter v Izoli: na krilih reprezentantov ciljajo na elito

Tim Matavž v dresu NK Izole na pripravljalni tekmi proti NK Gradu FOTO: NK Izola

V Izoli jadrajo na vetru treh nekdanjih slovenskih reprezentantov in zelo spoštovanih oseb v našem nogometnem prostoru. Aleksandar Rodić v vlogi trenerja, Gregor Balažic kot športni direktor in Tim Matavž, zagotovo eno najbolj renomiranih imen, ki je kadarkoli uvidelo zelenice tretje slovenske lige. 37-letnik se je v Izolo preselil iz vrst ND Gorice, ki je letos tudi dokončno poniknila v nogometno ničelnost. Nekdanji markantni napadalec naše izbrane vrste, ki je s svojimi predstavami navduševal v nizozemski Eredivisie svojih ambicij pred začetkom nove sezone ne skriva. "Cilj je napredovati v drugo ligo. Projekt je dober, ekipa je odlična, zato morajo biti naši cilji in pričakovanja, kar se da visoka. Spoznal sem že ekipo, fantje so super, tako na nogometnem kot tudi na osebnem nivoju. Z njimi je zares lepo sodelovati, mislim, da si lahko obetamo lepe uspehe," je v pogovoru za našo spletno stran povedal nekdanji napadalec PSV-ja, ki je pripravljen podrediti se ekipi za končen uspeh: "Poskušal bom pomagati, kar se da, in prispevati čim več zadetkov in asistenc ter tako ekipo spraviti do visokega nivoja."

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Nov (verodostojen) ciprski kapital

Nogometno mrzlico v Izoli je sprožilo tudi sodelovanje kluba s podjetjem Breinrock, ki deluje kot ponudnik digitalnih bančnih storitev. Sedež multinacionalke je na Cipru, njihove poslovalnice pa so razpršene po celotnem svetu. Tematika tujih vlagateljev v slovenskem nogometu je zelo problematična, saj velikokrat privede do zlomljenih obljub in finančnih težav. Balažic je zatrdil, da ciprska zgodba na Primorskem pije vodo in da vodilnim zaupa: "Spoznal sem celotno ekipo, tako da lahko jamčim za njihovo verodostojnost. V življenju sem spoznal ogromno ljudi, zato jih znam dobro oceniti in tukaj imam zares dober občutek." Na krilih novega kapitala visoko cilja tudi športni direktor, ki pa se zaveda, da ob nadgrajevanju prve ekipe ne sme pozabiti na klubsko infrastrukturo: "Cilj je preboj v drugo ligo, naslednje leto pa preboj med elito. Predvsem pa si želimo postaviti dobre in trdne temelje. Vse naše mladinske selekcije trenutno igrajo na nivoju Medobčinske nogometne zveze (MNZ Koper), želimo si jih dvigniti do nivoja druge in prve lige. Hočemo uvesti resen in moderen sistem, v katerem bi sodelovali trenerji vseh selekcij. To presega meje igrišča, govorimo o raznoraznih izobraževanjih, ki bi se jih udeleževali letno."

Navijaška skupina Ribari FOTO: Ribari Izola

Navijači, ki so srce in duša kluba