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Nogomet

Nov nogometni veter v Izoli: na krilih reprezentantov ciljajo na elito

Izola, 13. 08. 2026 06.00 pred 10 urami 4 min branja 3

Avtor:
Lu.M
NK Izola

Po nedavnem propadu nekdanjega prvaka iz Gorice se na Primorskem kujejo načrti o nogometnem vzponu še enega tamkajšnjega velikana. NK Izola je pred začetkom tretjeligaške sezone dodobra prevetrila kader, najbolj pa je seveda izstopal prihod nekdanjega slovenskega reprezentanta Tima Matavža, ki bo skupaj s soigralci poskušal Ribarje vrniti med elito.

Tim Matavž v dresu NK Izole na pripravljalni tekmi proti NK Gradu
Tim Matavž v dresu NK Izole na pripravljalni tekmi proti NK Gradu
FOTO: NK Izola

V Izoli jadrajo na vetru treh nekdanjih slovenskih reprezentantov in zelo spoštovanih oseb v našem nogometnem prostoru. Aleksandar Rodić v vlogi trenerja, Gregor Balažic kot športni direktor in Tim Matavž, zagotovo eno najbolj renomiranih imen, ki je kadarkoli uvidelo zelenice tretje slovenske lige. 37-letnik se je v Izolo preselil iz vrst ND Gorice, ki je letos tudi dokončno poniknila v nogometno ničelnost. Nekdanji markantni napadalec naše izbrane vrste, ki je s svojimi predstavami navduševal v nizozemski Eredivisie svojih ambicij pred začetkom nove sezone ne skriva.

"Cilj je napredovati v drugo ligo. Projekt je dober, ekipa je odlična, zato morajo biti naši cilji in pričakovanja, kar se da visoka. Spoznal sem že ekipo, fantje so super, tako na nogometnem kot tudi na osebnem nivoju. Z njimi je zares lepo sodelovati, mislim, da si lahko obetamo lepe uspehe," je v pogovoru za našo spletno stran povedal nekdanji napadalec PSV-ja, ki je pripravljen podrediti se ekipi za končen uspeh: "Poskušal bom pomagati, kar se da, in prispevati čim več zadetkov in asistenc ter tako ekipo spraviti do visokega nivoja."

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Nov (verodostojen) ciprski kapital

Nogometno mrzlico v Izoli je sprožilo tudi sodelovanje kluba s podjetjem Breinrock, ki deluje kot ponudnik digitalnih bančnih storitev. Sedež multinacionalke je na Cipru, njihove poslovalnice pa so razpršene po celotnem svetu. Tematika tujih vlagateljev v slovenskem nogometu je zelo problematična, saj velikokrat privede do zlomljenih obljub in finančnih težav. Balažic je zatrdil, da ciprska zgodba na Primorskem pije vodo in da vodilnim zaupa: "Spoznal sem celotno ekipo, tako da lahko jamčim za njihovo verodostojnost. V življenju sem spoznal ogromno ljudi, zato jih znam dobro oceniti in tukaj imam zares dober občutek."

Na krilih novega kapitala visoko cilja tudi športni direktor, ki pa se zaveda, da ob nadgrajevanju prve ekipe ne sme pozabiti na klubsko infrastrukturo: "Cilj je preboj v drugo ligo, naslednje leto pa preboj med elito. Predvsem pa si želimo postaviti dobre in trdne temelje. Vse naše mladinske selekcije trenutno igrajo na nivoju Medobčinske nogometne zveze (MNZ Koper), želimo si jih dvigniti do nivoja druge in prve lige. Hočemo uvesti resen in moderen sistem, v katerem bi sodelovali trenerji vseh selekcij. To presega meje igrišča, govorimo o raznoraznih izobraževanjih, ki bi se jih udeleževali letno."

Navijaška skupina Ribari
Navijaška skupina Ribari
FOTO: Ribari Izola

Navijači, ki so srce in duša kluba

Izola se ponaša z najboljšo in največjo navijaško bazo v tretji ligi. Skupina Ribari velja za eno močnejših v slovenskem nogometu. Prav zaradi tega si klub zasluži preboj v višje range slovenskega klubskega nogometa. "Imamo najboljše navijače v tretji ligi, to nam daje dodaten zagon in motivacijo," je povedal Matavž, njegove besede pa je potrdil tudi Balažic in nekoliko potarnal nad odnosom občine do lokalnega nogometa: "Dejstvo, da imamo največjo navijaško bazo v tretji ligi, si štejemo v ponos. Tudi zaradi tega bi si želel več posluha s strani občine, kar se tiče našega kluba. Naši sponzorji so prišli z načrtom o izgradnji celotnega trening kompleksa, ki bi rešil prostorsko stisko. V občini imamo en stadion in dve manjši pomožni igrišči, to enostavno ni dovolj."

"V načrtu imamo popolno obnovo stadiona in nakup dveh ali treh kombijev, ki bi otroke prevažali do treningov in nazaj. Zaenkrat še nismo prejeli odgovora," je povedal športni direktor, ki je kljub temu optimist glede nogometne prihodnosti v Izoli: "Ekipo imamo pretežno sestavljeno samo iz domačih fantov, v kadru imamo zgolj pet tujcev. Želimo, da delujemo kot celota, ki nato v zvezde izstreli posameznike. Morda koga tudi vse do slovenske reprezentance. Verjamem, da nam to lahko uspe."

Izola je med slovensko elito nazadnje igrala davnega leta 1996. Od takrat so se morali tamkajšnji navijači, ki živijo za nogomet, sprijazniti z životarjenjem v nižjih ligah. Na krilih nekdanjih reprezentantov in ciprskih investitorjev si to želijo spremeniti.

nk izola gregor balažic tim matavž

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KOMENTARJI3

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Vladimir.Krutov
13. 08. 2026 10.50
upam da rata...
Odgovori
0 0
borjac
13. 08. 2026 10.10
Izola so sanje , katere se niso nikoli uresničile , upajmo da se bodo sedaj , čeprav na Matavžu nimaš več kaj dosti graditi.
Odgovori
+1
1 0
obalakoper
13. 08. 2026 08.22
Gremo Izla
Odgovori
0 0
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