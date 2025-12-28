Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Smeli načrti v legendarnem Željezničarju: novi trener bo Slaviša Stojanović

Ljubljana, 28. 12. 2025 08.42 pred 47 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.J.
Slaviša Stojanović

Skupščina FK Željezničar je izglasovala zaupanje poslovnežu Saninu Mirviću, ki je s tem postal strateški partner nogometnega kluba z Grbavice, s čimer se za legendarni klub iz prestolnice BiH začenja novo obdobje. In del ambiciozne nove zgodbe naj bi bil tudi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, ki bo (prerdvidoma) prevzel mesto prvega trenerja v naslednji sezoni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poročajo mediji iz BiH, armada navijačev enega najbolj prepoznavnih klubov v regiji Željezničarja pričakujejo, da bo prihod močnega strateškega partnerja prinesel vrnitev na stare poti uspeha in finančno stabilnost. Zadnji naslov prvaka BiH je Željezničar osvojil že davnega leta 2013, zadnjo lovoriko (pokal BiH) pa pred sedmimi leti.

Slaviša Stojanović
Slaviša Stojanović
FOTO: Damjan Žibert

S prihodom velebogatega Sanina Mirvića se pričakujejo številne spremembe znotraj kluba, ekipe in strokovnega štaba, na mesto glavnega trenerja pa naj bi sedel kar priuznani slovenski strokovnjak Slaviša Stojanović. Ob tem naj bi vlogo športnega direktorja kluba izt Sarajeva po novem opravljal Hrvat Mario Stanić

Preberi še Stojanović ni več trener Kopra, vrača se Zeljković

Večino svoje trenerske kariere je preživel v Sloveniji, nazadnje je vodil Koper, s katerim je letos poleti v prvem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo izločil prav ekipo z Grbavice. Za konec še zanimivost, Sanin Mirvić je brat Ismira Mirvića, predsednika in solastnika FK Sarajevo, največjega rivala Željezničarja. Večni sarajevski derbi bo predvidoma dobil novo dimenzijo, saj bo poleg mestni obračun "modrih in bordo", še za bratski spopad za prevlado v prestolnici BiH.

Stojanović je nekdanji selektor slovenske in latvijske reprezentance. Na klubskem prizorišču je vodil Domžale in Celje, v Srbiji Crveno zvezdo, v Belgiji Lierse, v Latviji Rigo, v Bolgariji Levski iz Sofije, na Kitajskem pa Changchun Yatai, je Koper vodil na 29 tekmah. Na njih je dosegel 15 zmag ter po sedem porazov in neodločenih izidov.

nogomet željezničar stojanović

Spomin, ki združuje Anfield: otroci Dioga Jote stopili na igrišče

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
28. 12. 2025 09.34
Moj bog pomagaj jim tem Železničarjem , saj ne vedo koga bodo imeli za trenerja.
Odgovori
+2
2 0
Pa kaj
28. 12. 2025 09.31
Kaksne ambicije imas, da das Stojanovića za trenerja?
Odgovori
+2
2 0
galamdžija
28. 12. 2025 09.19
eee moj stojanoviću 🤦‍♂️
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
zadovoljna
Portal
Danes je neprepoznaven
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile
Dnevni horoskop: Dvojčki iščejo ravnovesje, device hrepenijo po miru
Dnevni horoskop: Dvojčki iščejo ravnovesje, device hrepenijo po miru
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
vizita
Portal
Resnica o prazničnih kilogramih, ki jo večina ne pozna
Ženska, ki je svojo zapuščino namenila znanosti, od katere bodo odvisne prihodnje generacije
Ženska, ki je svojo zapuščino namenila znanosti, od katere bodo odvisne prihodnje generacije
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
cekin
Portal
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
moskisvet
Portal
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite
4 scenariji, ki bi lahko izbrisali človeštvo
4 scenariji, ki bi lahko izbrisali človeštvo
Resnica o psihopatiji: Kako prepoznati nevarne posameznike?
Resnica o psihopatiji: Kako prepoznati nevarne posameznike?
On je simbol moške vzdržljivosti
On je simbol moške vzdržljivosti
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali
Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali
okusno
Portal
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425