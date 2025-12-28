Smeli načrti v legendarnem Željezničarju: novi trener bo Slaviša Stojanović

Kot poročajo mediji iz BiH, armada navijačev enega najbolj prepoznavnih klubov v regiji Željezničarja pričakujejo, da bo prihod močnega strateškega partnerja prinesel vrnitev na stare poti uspeha in finančno stabilnost. Zadnji naslov prvaka BiH je Željezničar osvojil že davnega leta 2013, zadnjo lovoriko (pokal BiH) pa pred sedmimi leti.

S prihodom velebogatega Sanina Mirvića se pričakujejo številne spremembe znotraj kluba, ekipe in strokovnega štaba, na mesto glavnega trenerja pa naj bi sedel kar priuznani slovenski strokovnjak Slaviša Stojanović . Ob tem naj bi vlogo športnega direktorja kluba izt Sarajeva po novem opravljal Hrvat Mario Stanić .

Večino svoje trenerske kariere je preživel v Sloveniji, nazadnje je vodil Koper, s katerim je letos poleti v prvem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo izločil prav ekipo z Grbavice. Za konec še zanimivost, Sanin Mirvić je brat Ismira Mirvića, predsednika in solastnika FK Sarajevo, največjega rivala Željezničarja. Večni sarajevski derbi bo predvidoma dobil novo dimenzijo, saj bo poleg mestni obračun "modrih in bordo", še za bratski spopad za prevlado v prestolnici BiH.

Stojanović je nekdanji selektor slovenske in latvijske reprezentance. Na klubskem prizorišču je vodil Domžale in Celje, v Srbiji Crveno zvezdo, v Belgiji Lierse, v Latviji Rigo, v Bolgariji Levski iz Sofije, na Kitajskem pa Changchun Yatai, je Koper vodil na 29 tekmah. Na njih je dosegel 15 zmag ter po sedem porazov in neodločenih izidov.