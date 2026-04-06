Smešen avtogol Elšnika ob povratku k Crveni zvezdi

Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo odigral prvo tekmo po reprezentančnem premoru. V 29. krogu srbskega prvenstva so rdeče-beli gostovali pri osmouvrščenem Radniku. Slednji je povedel z avtogolom Elšnika, ki je žogo nespretno vračal svojemu vratarju Matheusu. Brazilec ni pričakoval močne podaje Slovenca, ta pa je nato na veselje domačega občinstva končala v gostujoči mreži.
Kljub avtogolu Elšnika je Crveni zvezdi že v prvem polčasu uspelo priti do preobrata po zadetkih Aleksandra Kataia in Douglasa Owusuja. Rezultat se do konca srečanja ni spremenil. Z zmago so rdeče-beli utrdili položaj vodilnega moštva v srbskem prvenstvu, kjer imajo pred drugouvrščeno Vojvodino 13 točk prednosti.
