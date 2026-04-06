Nogomet

Smešen avtogol Elšnika ob povratku k Crveni zvezdi

Surdulica, 06. 04. 2026 17.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Timi Max Elšnik

Crvena zvezda je na prvi tekmi po reprezentančnem premoru gostovala pri Radniku iz Surdulice in zmagala z rezultatom 2:1. Gol za vodstvo domačih je bil avtogol slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika. Slednji je slabo vračal žogo svojemu vratarju Matheusu, ki do nje ni mogel priti pravočasno, ta pa je nato končala v mreži Crvene zvezde.

Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo odigral prvo tekmo po reprezentančnem premoru. V 29. krogu srbskega prvenstva so rdeče-beli gostovali pri osmouvrščenem Radniku. Slednji je povedel z avtogolom Elšnika, ki je žogo nespretno vračal svojemu vratarju Matheusu. Brazilec ni pričakoval močne podaje Slovenca, ta pa je nato na veselje domačega občinstva končala v gostujoči mreži.

Kljub avtogolu Elšnika je Crveni zvezdi že v prvem polčasu uspelo priti do preobrata po zadetkih Aleksandra Kataia in Douglasa Owusuja. Rezultat se do konca srečanja ni spremenil. Z zmago so rdeče-beli utrdili položaj vodilnega moštva v srbskem prvenstvu, kjer imajo pred drugouvrščeno Vojvodino 13 točk prednosti.

