Smešen avtogol Elšnika ob povratku k Crveni zvezdi

Crvena zvezda je na prvi tekmi po reprezentančnem premoru gostovala pri Radniku iz Surdulice in zmagala z rezultatom 2:1. Gol za vodstvo domačih je bil avtogol slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika. Slednji je slabo vračal žogo svojemu vratarju Matheusu, ki do nje ni mogel priti pravočasno, ta pa je nato končala v mreži Crvene zvezde.