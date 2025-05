Olimpijska sezona pred vrati: skakalci že skočili, skakalke še ne

Skakalci so po potenju na kondicijskih pripravah, kjer ustvarjajo bazo za celotno sezono, že opravili prve skoke, saj so prejšnji teden skakali v Beljaku.

Za zdaj gredo priprave po načrtih, vsi so zdravi in normalno trenirajo, je dejal selektor Robert Hrgota, največji izziv pa bo razbiti monotonost treningov in popestriti priprave na olimpijsko zimo.

"Zdravstveno je vse v redu, želja je, da tako tudi ostane. Na skakalnici smo začeli prejšnji teden, načrt je, da stopnjujemo priprave. Nekaj sprememb glede na lansko sezono bo, ves čas je treba malo spreminjati program, da ne pride do zasičenosti," je uvodni del priprav opisal selektor in dodal, da bodo za razliko od prejšnjih sezon fantje že na uvod v poletno veliko nagrado odpotovali v najmočnejši postavi.