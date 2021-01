Sneg v Madridu: Oblakovi soigralci na trening v 30 let stari pandi

Snežna nevihta Filomena je onemogočila običajno življenje v Madridu, posledice pa so čutili predvsem udeleženci v prometu. Tudi v ponedeljek ceste še niso bile takšne kot običajno, zato so se nogometaši Atletica, ki jih je čakal trening, organizirali in se na Wando Metropolitano odpravili v skupinah. Za sila nenavadno potovanje na trening so se odločiliYannick Carrasco, Šime Vrsaljko,Thomas Lemar in Mario Hermoso, ki so se odločili za prevoz, ki je požel veliko nenavadnih pogledov – oldtajmer fiat pando. Tega je Carrascu posodil kar sosed, tako da so se lahko Atleticovi nogometaši le odpravili na ponedeljkov trening – v pogonu niso bili vse od četrtka ...

Kako se je četverica nogometašev na ponedeljkov trening Atletica Madrida, ki zaradi snežne nevihte ni odigral tekme 18. kroga, pripeljala kar v oldtajmerju, je posnel in na družbenih omrežjih objavil njihov soigralecMarcos Llorente. Pando, ki slovi po izjemnem štirikolesnem pogonu, je (na zaupanje soseda) vozil belgijski nogometaš Carrasco. Oldtajmer po poročanju španskega AS-a šteje več kot 30 let, torej je starejši od vseh omenjenih nogometašev.