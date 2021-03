Sneg zabelil priprave optimistične mlade vrste

Slovenija bo prvo tekmo turnirja, ki bo v Sloveniji in na Madžarskem, igrala v sredo proti branilki naslova Španiji v Mariboru.

"Španci niso navajeni hladnega vremena in snega, bomo pa videli, kaj bo to pomenilo na prvi tekmi,"so pri Nogometni zvezi Slovenije navedli razmišljanje Žana Kolmaniča, ki Špance spoštuje, a se jih ne boji.

"To so že sedaj velika nogometna imena, ki dobro igrajo v evropskih klubih, vendar se tudi mi zavedamo svojih kvalitet in verjamemo, da lahko veliko naredimo. EP do 21 let je zelo pomemben dogodek. Vemo, da nas bo gledalo veliko nogometnih navdušencev. Moramo se pokazati v čim boljši luči in doseči dober rezultat. Sam upam na preboj iz skupine,"je dodal Kolmanič, ki si je s predstavami v mariborskem dresu prislužil prestop v tujino, v ligo MLS k novincu Austinu.

'Za to trenira vsak nogometaš'

"Zame se je vse hitro obrnilo v pol leta v Mariboru. Sem zelo vesel, saj za to trenira vsak nogometaš. Vsak se želi dokazati v klubskih barvah in reprezentančnem dresu, je pa zagotovo potrebno biti stoodstoten na vsakem treningu. Le tako lahko pričakuješ, da ti bo nogomet vrnil za vloženi trud," je zaključil Kolmanič.

V tej sezoni je napredoval tudi napadalec Domžal Dario Kolobarić, ki je doslej na 27 prvoligaških tekmah zabil devet zadetkov in prispeval še tri podaje.

Kolobarić: Prevzeli so me občutki radosti

"Za mano je res dobra sezona, piko na i in nagrado za trdo delo pa predstavlja ravno vpoklic v mlado reprezentanco Slovenije. Zelo se veselim, da bom lahko predstavljal reprezentanco na tako velikem tekmovanju na naših tleh," je dejal Kolobarić, ki bo sploh prvič igral za izbrano vrsto do 21 let.

"Prevzeli so me občutki radosti, saj prej nisem bil nikoli zraven. Fantje so me sprejeli zelo dobro, tako da sem se hitro vklopil. Vzdušje je res odlično,"je še povedal Kolobarić, ki se zaveda, da je njegova naloga doseganje zadetkov. "Zelo se veselim tekem, močnih nasprotnikov. Za take tekme delamo že od mladih nog. Vsako tekmo posebej bomo šli na glavo, dali vse od sebe in videli, kaj bo to pomenilo v rezultatskem smislu," je dodal domžalski nogometaš.