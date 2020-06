Sneijder: V Realu je steklenica vodke postala moja najboljša prijateljica

"Po petih letih sem bil pripravljen na slovo od Ajaxa. V peti sezoni sem zabil 18 golov in to na položaju vezista. Bil sem pripravljen na tujo avanturo in moj agent Søren Lerby je prišel s ponudbo Valencie. Dober klub, zagotovo, toda ne najboljši izmed vseh. Ni moja 'top' izbira. Če ne bi bilo drugega kluba, bi raje ostal v Ajaxu. Dejali so mi: 'Pojdi v Valencio in naslednjo sezono na Bernabeu.' Toda jaz nisem želel v Valencio," je eno od prestopnih anekdot, opisano v knjigi, za Voetbal International razkril Sneijder. Ta je naposled le dočakal prestop v Real Madrid. "Ker nisem želel oditi v Valencio, sem na eni od novinarskih konferenc v predsezoni dejal, da bo to izjemno Ajaxovo leto. Toda nato je prišla ponudba Reala. Želeli so dati 24 milijonov evrov, a jih je Ajax zahteval 30. Velika številka za tedanje razmere. Obe strani sta vztrajali pri svojem," se spominja Sneijder, ki je bil nad obnašanjem Ajaxa sprva tako zelo razočaran, da je izpustil superpokalno tekmo s PSV-jem.

Nato je do prestopa le prišlo in Sneijder se še kako dobro spomni, kako ga je v svoje vrste zvabil Predrag Mijatović. "Iz svoje torbice je potegnil papir. Še vedno si lahko v glavi prikličem to potezo. Razgrnil je papir in takoj sem videl: tri milijone neto plače na sezono. Pogodba za pet sezon. V Ajaxu sem zaslužil milijon evrov. Bruto. 'Vzemi ali pusti,' mi je rekel Mijatović. Sprejela sva: jaz in Søren sva takoj rekla da. Vrednost prestopa med Ajaxom in Real Madridom je na koncu bila 27 milijonov evrov," je še opisal Sneijder. Ta se v Realu nato ni znašel tako, kot so mnogi (tudi njegovi delodajalci) pričakovali.

Zanikal težave

"Bil sem mlad in cenil sem uspeh in pozornost. Toda tu je najbrž nekaj šlo narobe. Ni bilo drog, toda alkohol in rock and roll. Navadil sem se živeti kot zvezdnik. Kot igralec Real Madrida si priljubljen. Vse, kar ješ, je prekrito s plastjo ljubezni. Hodil sem po ulici, zapravljal tisoče evrov in plačeval stvari drugim. Ne morem reči, da sem bil za kaj prikrajšan. Igral sem dokaj dobro, toda rekli so, da bi lahko še boljše," se je časa v Madridu spominjal včasih nepogrešljivi vezist nizozemske reprezentance. Ta se je med igranjem za Real Madrid leta 2009 ločil od takratne žene Ramone Streekstra. "Ostal sem sam in zelo malo sem videl malega Jesseyja (sin, op. p.). Lahko sem bil le sam. Saj res: zakaj bi bil sam, če imaš dovolj prijateljev za preživljanje prostega časa? Nisem se zavedal, da je steklenica vodke postala moja najboljša prijateljica. Fizično se tega sploh nisem zavedal. Naslednji dan sem brez težav vstal, kot da se ne bi nič zgodilo. Nadaljeval sem z igro, toda vsakič slabše, z manj osredotočenosti. Moje obnašanje ni bilo vredno Real Madrida. Sam sebi sem lagal, ko sem si govoril, da je vse v redu in zanašal sem se na svojo nogometno inteligenco," se je težkega obdobja v dresu Reala spomnil Sneijder. Kasneje se je iz Reala, v katerem je preživel le dve sezoni, preselil v Inter, s katerim je osvojil tudi Ligo prvakov.