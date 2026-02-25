Naslovnica
Nogomet

Snemal igralke in dekleta v slačilnici in pod prho, dobil le 1.200 evrov kazni

Altach, 25. 02. 2026 12.08 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.D.
Ženski nogomet

V Avstriji odmeva škandal v ženskem nogometu. Nekdanji klubski funkcionar je v klubu Altach v slačilnice, fitnes in pod prhe namestil skrite kamere, s katerimi je leta snemal igralke, med katerimi so bile nekatere tudi mladoletne. Zdaj je dobil kazen, ki je po mnenju žrtev premila.

Neimenovan moški je v klubu deloval med leti 2020 in 2025. Na posnetkih, ki naj bi jih po trditvah njegovega odvetnika zadržal zase, je sodišče identificiralo 30 nogometašic. Po tem, ko so je javno izvedela za njegova dejanja, je primer zelo domeval v Avstriji. Ministrica za šport Michaela Schmidt je njegova dejanja označila kot "odvratna" in dodala: "Če športnice zaradi uradnika niso varne niti v svojih garderobah, potem nimajo ničesar, na kar bi se lahko oprle."

Eleni Rittmann (sredina)
Eleni Rittmann (sredina)
FOTO: Profimedia

 Zdaj je bil moški kaznovan s sedemmesečno pogojno kaznijo, denarno kaznijo 1.200 evrov, dodatno pa bo moral vsaki od žrtev izplačati tudi po 625 evrov. Eleni Rittmann, ki je zdaj članica francoskega kluba Evian, v preteklosti pa je zastopala Altach, je bila zgrožena nad po njenem mnenju premilo kaznijo.

"Storilec ni bil le vrhunski sodnik v Švici, ampak tudi funkcionar v Altachu. In prav tam je snemal igralce, med njimi tudi mladoletnice. Zato se sprašujem, ali je to ustrezna kazen? Prav tako se sprašujem, ali takšna kazen deluje odvrača druge? V garderobi smo se počutili varni, to pa je tako močno poseglo v našo zasebnost, da se nekateri izmed nas še danes ne počutijo varni v javnih tuših. Menim, da to ni dovolj močan signal za nekaj, kar v naši družbi ni dopustno," je dejala Rittman.

Razlagalnik

Michaela Schmidt je avstrijska političarka, ki je v času, ko je bil ta škandal objavljen, opravljala funkcijo ministrice za šport v Avstriji. Njena vloga je vključevala nadzor nad področjem športa in zagotavljanje varnosti ter integritete v športnih organizacijah. Njena izjava o "odvratnih" dejanjih funkcionarja poudarja resnost kršitev in potrebo po zaščiti športnic.

Pogojna kazen je oblika kazenske sankcije, pri kateri sodišče obsojencu ne odredi takojšnjega prestajanja zaporne kazni, temveč mu jo odloži za določeno obdobje. V tem času mora obsojenec izpolnjevati določene pogoje, na primer, da ne stori novega kaznivega dejanja. Če pogoje izpolni, se kazen ne izvrši. V primeru kršitve pogojev pa se lahko sodišče odloči, da se pogojno izrečena kazen izvrši.

Altach je nogometni klub iz istoimenskega mesta v avstrijski zvezni deželi Vorarlberg. Klub je znan predvsem po svoji nogometni ekipi, ki je v preteklosti večkrat tekmovala v najvišji avstrijski nogometni ligi, imenovani Bundesliga. Klub ima pomembno vlogo v lokalni skupnosti in je eden od pomembnejših nogometnih kolektivov v regiji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
ženski nogomet Eleni Rittmann

