Snemal igralke in dekleta v slačilnici in pod prho, dobil le 1.200 evrov kazni

Neimenovan moški je v klubu deloval med leti 2020 in 2025. Na posnetkih, ki naj bi jih po trditvah njegovega odvetnika zadržal zase, je sodišče identificiralo 30 nogometašic. Po tem, ko so je javno izvedela za njegova dejanja, je primer zelo domeval v Avstriji. Ministrica za šport Michaela Schmidt je njegova dejanja označila kot "odvratna" in dodala: "Če športnice zaradi uradnika niso varne niti v svojih garderobah, potem nimajo ničesar, na kar bi se lahko oprle."

Eleni Rittmann (sredina) FOTO: Profimedia

Zdaj je bil moški kaznovan s sedemmesečno pogojno kaznijo, denarno kaznijo 1.200 evrov, dodatno pa bo moral vsaki od žrtev izplačati tudi po 625 evrov. Eleni Rittmann, ki je zdaj članica francoskega kluba Evian, v preteklosti pa je zastopala Altach, je bila zgrožena nad po njenem mnenju premilo kaznijo.

"Storilec ni bil le vrhunski sodnik v Švici, ampak tudi funkcionar v Altachu. In prav tam je snemal igralce, med njimi tudi mladoletnice. Zato se sprašujem, ali je to ustrezna kazen? Prav tako se sprašujem, ali takšna kazen deluje odvrača druge? V garderobi smo se počutili varni, to pa je tako močno poseglo v našo zasebnost, da se nekateri izmed nas še danes ne počutijo varni v javnih tuših. Menim, da to ni dovolj močan signal za nekaj, kar v naši družbi ni dopustno," je dejala Rittman.