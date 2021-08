V Celju remi brez golov

Celjani in Kidričani so v uvodu 5. kroga prvoligaške sezone pokazali obračun brez posebnih razburjenj, izjema so bile zadnje minute, ki pa prav tako niso dale zmagovalca. Tako imajo zdaj oboji po štiri točke, pri čemer je Aluminij še brez zmage.

Ekipi v prvem polčasu nista pokazali posebej razburljivega nogometa, edina omembe vredna akcija se je zgodila v 14. minuti, ko je Adam Jakobsen streljal z 20 metrov, Aluminijev vratar Luka Janžekovič pa je bil na mestu.

Tudi v uvodu drugega polčasa se dinamika na igrišču ni bistveno popravila, posledično pa tudi pravih priložnosti ni bilo. V 76. minuti so imeli domači nogometaši na voljo prosti strel s približno 20 metrov, toda Tjaš Begić je žogo poslal čez vrata Aluminija.

Nekaj več želje po nabiranju točk so sprva v končnici pokazali Celjani, ki pa nikakor niso našli vrzeli v obrambi zasedbe iz Kidričevega. Na drugi strani pa so v 87. minuti zagrozili gosti, ko je najprej poskusil David Flakus Bosilj, Florjan Raduha je žogo odbil, do nje je prišel Tilen Pečnik, a zadel le zunanji del mreže.

Malce pozneje so tudi Celjani prišli do novega strela, a ne dovolj dobrega za spremembo izida, v 89. minuti pa je po protinapadu spet streljal Flakus Bosilj, toda tudi on je zgrešil cilj, tako kot Advan Kadušić v drugi minuti sodniškega dodatka.

Celjani bodo v 6. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Murski Soboti, Aluminij pa bo dva dni prej gostil Domžale.