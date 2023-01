So Argentinci šli predaleč? Fifa odprla preiskavo zaradi proslavljanja po SP

Vratar Argentine Emiliano Martinez je po prejemu nagrade za najboljšega vratarja turnirja naredil obsceno gesto, potem pa so ga posneli, ko se je v garderobi norčeval iz francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja.

Pri Fifi so dodali, da je Argentina potencialno kršila pravila glede obnašanja in fair playja. Krovna zveza preiskuje tudi argentinsko nogometno zvezo zaradi kršitev medijskih in trženjskih pravil.

Že prej se je v preiskavi znašla tudi na koncu tretjeuvrščena Hrvaška zaradi morebitnih pravil glede diskriminacije in varnosti na tekmi.