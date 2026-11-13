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Nogomet

So Infantinu šteti meseci? Wenger z vse večjo podporo vplivnih osebnosti

Zürich/New York, 13. 11. 2026 08.31 pred 6 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Kip Arsena Wengerja pred stadionom Emirates

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je v sporu z Evropsko nogometno zvezo doživel pravni poraz na ameriškem sodišču, obenem pa se mu obeta vse resnejši boj za položaj na čelu svetovnega nogometa. Vse glasnejši so pozivi, naj ga na volitvah izzove nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger.

Britanski časnik The Telegraph poroča, da je francoski predsednik Emmanuel Macron ponudil podporo morebitni kandidaturi Arsena Wengerja. Pri drugih svetovnih voditeljih naj bi lobiral za podporo svojemu rojaku, ki ga je tudi osebno nagovoril, naj se odloči za kandidaturo.

Sodišče v New Yorku je medtem zavrnilo zahtevo dveh ameriških družb, povezanih s krovno svetovno nogometno organizacijo Fifo, da bi lahko posegli v postopek, v katerem Uefa poskuša pridobiti dokaze o opuščenem načrtu za zasebne naložbe v trženje svetovnega prvenstva. Uefa želi pridobljeno gradivo uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Gianniju Infantinu in drugim predstavnikom Fife v Švici.

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V središču spora so tudi podjetja ameriškega vlagatelja Joshue Kushnerja, brata Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Okrožna sodnica Jeannette Vargas je v obrazložitvi zapisala, da ameriški družbi Fife nista izkazali neposrednega in pravno varovanega interesa za sodelovanje v postopku. Prav tako ni dokazov, da bi bili sami Fifa ali njeni ameriški družbi stranki morebitnega kazenskega postopka v Švici.

Fifa je po poročanju ameriške tiskovne agencije AP po odločitvi poudarila, da se sodišče ni opredelilo do vsebinske utemeljenosti Uefine zahteve in da ji zato ni treba predložiti nobenih dokumentov. Odločitev pa Uefi omogoča nadaljevanje prizadevanj za pridobitev dokaznega gradiva v ZDA.

Legendarni francoski nogometni strokovnjak Arsene Wenger iz dneva v dan uživa vse večjo podporo vplivnih osebnosti. Se bo naposled odločil za vložitev kandidature za predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa)?
Legendarni francoski nogometni strokovnjak Arsene Wenger iz dneva v dan uživa vse večjo podporo vplivnih osebnosti. Se bo naposled odločil za vložitev kandidature za predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa)?
FOTO: AP

Sedeminsedemdesetletni Wenger, ki je od leta 2019 pri Fifi zaposlen kot direktor za globalni nogometni razvoj, se o morebitni kandidaturi še ni javno izrekel. Po informacijah nemške tiskovne agencije dpa in britanskega portala The Athletic naj bi odločitev sprejel še ta teden.

Morebitna Macronova podpora bi mu lahko pomagala pri pridobivanju mednarodne podpore, vendar naj bi prinašala tudi politična tveganja. Po navedbah vira, ki ga navaja The Telegraph, bi lahko v nekaterih afriških državah naletela na odpor zaradi protifrancoskega razpoloženja, povezanega s kolonialno preteklostjo in sedanjimi odnosi s Francijo. Macronovo vključevanje v kampanjo bi lahko Wengerju škodovalo zlasti v zahodni Afriki, kjer bodo pomembni glasovi nogometnih zvez.

Aktualni predsednik Fife Gianni Infantino že lep čas nima mirnega spanca.
Aktualni predsednik Fife Gianni Infantino že lep čas nima mirnega spanca.
FOTO: Profimedia

Wenger je poleti tudi sam kritiziral Infantinove načrte za zasebne naložbe v trženje svetovnega prvenstva. Morebitni spopad med njima bi bil sicer posebej nenavaden, saj trenutno sodelujeta na sedežu Fife v Zürichu. Infantino, ki je na čelu Fife od leta 2016, se namerava prihodnje leto potegovati za nov mandat. Volitve bodo 18. marca na kongresu zveze v maroškem Rabatu, rok za prijavo kandidatur pa se izteče prihodnjo sredo, 18. novembra.

Kandidaturo so doslej napovedali sedanji predsednik Infantino, nekdanji švicarski nogometaš Ramon Vega in častni predsednik Japonske nogometne zveze Kozo Tashima.

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13. 11. 2026 08.57
Infantino ima vse kvalitete za v SDS.
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