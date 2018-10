So poleg otoških medijev tudi nogometaši Uniteda obupali nad Mourinhom?

Manchester United je šele na 10. mestu z borimi sedmimi točkami. Za primerjavo, vodilni moštvi lige, Manchester City in Liverpool, sta zbrali že 19 točk. Rdeči vragi so presenetljivo izpadli že v ligaškem pokalu (FA pokal) proti Derby Countyju, v soboto pa jih je v državnem prvenstvu premagal še West Ham. Alarmi "zvonijo" pri Unitedu, močno se trese stolček Joseja Mourinha.

lestvica

Po pisanju angleških časnikov se mu izteka čas na klopi Uniteda, že do konca tedna bi ga lahko odpustili, piše Daily Mail. Izvršni podpredsednik Uniteda Ed Woodwardje sicer dejal, da se ne želijo prenagliti z odličitvijo, vendar ga ne čaka lahka naloga. Tudi odnosi med Mourinhom in posameznimi nogometaši niso dobri, v prvi vrsti so to Paul Pogba, Alexis Sanchezin Juan Mata, s katerimi je imel "The Special One" kratek "stik" v zadnjem obdobju.