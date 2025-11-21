So poškodbe (končno) stvar preteklosti? Pogba se vrača na zelenice

Dvaintridesetletni francoski nogometaš Paul Pogba naj bi se po več kot dveh letih odsotnosti vrnil na igrišča in se v soboto odpravil s svojim Monacom na tekmo francoskega elitnega prvenstva proti Rennesu.

Član zmagovite ekipe s svetovnega prvenstva leta 2018 je v zadnjih treh sezonah zaradi poškodb, suspenza zaradi dopinga in izsiljevanja, v katerem je bil žrtev, odigral le 12 tekem. Paul Pogba je avgusta 2023 po tekmi za ekipo Juventusa padel na testu za droge in prejel štiriletno prepoved igranja, ki je bila nato skrajšana na 18 mesecev. Kljub temu je italijanski velikan novembra lani prekinil njegovo pogodbo, s čimer je predčasno končal nesrečno drugo obdobje v Torinu, ki so ga zaznamovale poškodbe in druge težave.

Leta 2024 je bil njegov brat Mathias obsojen na tri leta zapora, pogojno na dve leti, zaradi vloge v zaroti za izsiljevanje 13 milijonov evrov od Paula Pogbaja leta 2022. Monaco se je odločila tvegati z njim, ko je bil po koncu suspenza marca spet na voljo. V mladosti nadarjeni vezist je pred to sezono podpisal pogodbo za ekipo iz kneževine, a je bil sprva odsoten, saj je sledil posebej narejenemu načrtu, da bi svoje telo spet spravil v formo, potrebno za elitno tekmovanje. Pogbajeva vrnitev je bila dvakrat prestavljena zaradi poškodb, ki sta ga doleteli to jesen, a potem ko je z Juventusom osvojil štiri naslove italijanskega prvaka in leta 2017 evropsko ligo z Manchester Unitedom, bo Pogba zdaj prvič v profesionalni karieri igral klubski nogomet v svoji domovini.

Pogba verjetno ne bo začel na stadionu Roazhon Park proti Rennesu, ga pa bo Sebastien Pocognoli morda poslal v igro le za zadnje trenutke tekme za ta čas šestouvrščeni Monaco.